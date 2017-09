"USR ar trebui să aibă un candidat propriu la alegerile prezidenţiale"

Nicușor Dan:

"USR ar trebui să aibă un candidat propriu la alegerile prezidențiale"

Deputatul Nicușor Dan consideră că USR ar trebui să aibă un candidat propriu la alegerile prezidențiale din 2019, susținând totodată că președintele Iohannis ar fi putut să lanseze în dezbatere publică teme importante pentru România, obligând în felul acesta partidele să accepte niște lucruri care altfel nu ar fi acceptate.Întrebat dacă nu este mulțumit de actualul șef al statului, Nicușor Dan a spus: „Ba da. Putem să discutăm de Klaus Iohannis. Este o persoană care a dovedit echilibru, a dovedit profesionalism în ceea ce privește poziționarea internațională a României. Pe de altă parte, ar fi putut - am spus de mai multe ori asta - ar fi putut, de la înălțimea funcției prezidențiale, să lanseze în dezbaterea publică teme importante pentru România și să oblige în felul ăsta partidele să accepte niște lucruri care, în mod normal, dacă nu sunt sub un reflector foarte puternic, nu le-ar accepta. De exemplu, reforma sistemului electoral”.Nicușor Dan a declarat că i-ar face mare plăcere să candideze în 2020 la Primăria Capitalei.„Am candidat de două ori, am o expertiză pe domeniul acesta și mi-ar face mare plăcere să candidez în 2020”, a afirmat Nicușor Dan.El a mai precizat că vrea să rămână în politică, dar nu se va înscrie în partide vechi.În altă ordine de idei, deputatul Nicușor Dan susține că riscul ruperii USR e destul de redus, iar prin intrarea lui Dacian Cioloș în USR ar fi existat avantajul de notorietate, dar și dezavantajul „pierderii imaginii unui partid construit de la firul ierbii”.