„USL vrea România în afara UE, la periferia civilizaţiei“

5

Eduk.tia lui...Unguent, sau modelul tradatorului coprofag

Isi spune Plesu. Bulgar la origine. Alogen romarlanizat de Tampitopole. In particular, Plesu, agent german, se erijeaza in filosof(???), asa cum ucigasul-de-pisici-negre, Ungureanu, se erijeaza in...isteric. In tinerete, Plesu l'a iubit cu nabadai pe Ceausul-de-trista-amintire. La senilitate("batranete"), in k.apIUDAlismul-restaurat, a ajuns si sinistru la cultura-manelista, unde s'a ocupat cu hotia. Da! A furat bunuri din patrimoniu. In urma cu cateva luni, am citit si ramas consternat de indrazneala pachidermului - el, filosofitzistul de Tampitopole, i'ar intreba pe toti politicastrii si merdialqaedanii Rromarlani: "Tu ce stii sa faci, ba, starpitura satanizata". N'asa ca e atat de suprarealist - un parazit sa'i intrebe p'altii, ce stiu sa faca. Dar, Plesu a creat un precedent pentru oameni normali, oameni ce stiu sa faca ceva in viata lor scumpa, productiva, omeneasca. Urmare - ii intreb si io 'pa' smintitii'astia doi, Zaporajanski si...Magyarskyianu, ba, voi ce stiti sa faceti! In fara de TRADARE, TRADARE si iar TRADARE. Unguent(porecla fostului prim-sinistru) este unul din primii zece cei mai DEMENTI tradatori din Rromarlania. Asta e...eduk.tia lui! A semnat aducerea trupelor jewnglishtaneze de ocupatie a Tarii mele scumpe! Asta e "civismul" acestui homonid MIZERABIL! --- Am fost primul Roman ce am avertizat ca nebunul...pesedist direk.tor la SRI, Mahorka, e agent jewnglishtanez. Sa va amintesc ca si Lipoveanul-betzivan Timofte a fost agent jewnglishtanez, dar Satana l'a chemat la el. Cititi aici frati Romani: http://www.ziartricolorul.ro/americanii-isi-cheama-agentul-acasa-george-cristian-maior-va-pleca-ambasador-in-s-u-a/