„USL nu mai are limite”

Președintele suspendat Traian Băsescu a declarat că face un apel la USL să înțeleagă că atacurile la CCR sunt inutile și șubrezesc instituția și a menționat că, dacă judecătorii au niște probleme, el are convingerea că și le rezolvă între ei, iar CCR nu trebuie adusă în disputa politică. „Am văzut atacul lui Victor Ponta, care trimitea Parchetul la CCR. Am văzut atacurile la adresa Curții Constituționale ale lui Radu Stroe și Noricăi Nicolai”, a spus Băsescu. El a apreciat că „USL nu mai are limite” și că, dacă judecătorii CC au probleme, și le rezolvă între ei. „Cred că, în momentul de față, USL nu mai are limite. Fac un apel la ei, să înțeleagă că atacurile la CCR sunt inutile și șubrezesc instituția. Dacă judecătorii au niște probleme, eu am convingerea că și le rezolvă între ei. Amestecul politicului în problemele CCR reprezintă un grav act de șubrezire a instituției. CCR nu trebuie adusă în disputa politică”, a adăugat Băsescu.