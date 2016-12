„USL nu îşi respectă obligaţiile internaţionale“

Deputatul Florin Gheorghe:

„USL nu își respectă obligațiile internaționale“

Deputatul PDL Florin Gheorghe a participat în perioada 18-20 noiembrie la conferința internațională cu tema „Siguranță și stabilitate în Europa de Est”. Conferința s-a desfășurat în capitala Ungariei, Budapesta, și a avut ca invitați parlamentari din țările din sud-estul Europei, dar și parlamentari din Germania.Deschiderea conferinței a fost făcută de prof. Ursula Mannle, ministru de stat al Germaniei și vicepreședinte al Fundației Hanns-Seidel. Aceasta a subliniat importanța integrării valorilor vest-europene, a democrației și statului de drept, la nivelul statelor din estul Europei, fie că sunt sau nu membre ale Uniunii Europene.Temele de pe ordinea de zi s-au referit la căile pentru siguranță și stabilitate în regiunile de criză din estul Europei, protecția și integrarea minorităților sau la corupție și crimă organizată.„Au fost abordate tematici care sunt de mare actualitate în România. Este vorba de criza economică și cum se simte în rândul populației, este vorba de minorități sau despre corupție. Am fost neplăcut surprins să văd că România, condusă de Guvernul USL, nu a făcut mai nimic pentru a rezolva aceste probleme, deși au fost alocați bani suficienți. USL încearcă tabloidizarea vieții publice și ascunde sub preș adevăratele probleme ale țării”, a precizat deputatul Florin Gheorghe.Conferința de la Budapesta a fost un prilej de a schimba puncte de vedere și de a găsi soluții viabile la problemele transfrontaliere cu care se confruntă Europa.„Astfel de întâlniri sunt benefice. Este bine să afli cum te privesc ceilalți europeni, ce nu ai făcut bine și ce trebuie corectat. Nu doar România are probleme. Toți au probleme de rezolvat. Dar, pe lângă guvernanții noștri, alții încearcă să își facă temele”, a mai afirmat Florin Gheorghe.