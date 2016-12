USL explodează la Mangalia

Un nou scandal a avut loc, ieri, la ședința extraordinară a consiliului local Mangalia. Liberalii Sorin Andrei, Sorin Cucoranu și Lucian Vișa au părăsit sala de ședință după ce au votat un singur proiect, și anume ordinea de zi. Potrivit declarațiilor fostului viceprimar, Sorin Andrei, gestul de ieri al liberalilor a reprezentat o formă de protest a consilierilor PNL față de atitudinea pe care primarului Mihai Claudiu Tusac o are în relație cu partenerii din USL și față de felul în care a fost organizată ședința. Membrii PNL Mangalia din consiliul local au dorit să își arate astfel indignarea pentru faptul că edilul a decis organizarea ședinței de CL fără a discuta în prealabil proiectele cu ceilalți parteneri din Uniunea Social Liberală. Andrei a menționat că prin gestul său, primarul Mangaliei a încălcat încă o dată protocolul de alianță dintre PSD, PNL și PC, care prevede organizarea unei întâlniri în care proiectele ce urmează a fi prezentate în ședință să fie discutate de către membrii Uniunii. „Am asistat doar la votarea ordinii de zi, după care am părăsit sala. Atitudinea noastră a reprezentat un gest de protest la modul în care a fost organizată ședința de astăzi (ieri-n.r.). Am protestat față de nerespectarea protocolului Uniunii Social Liberale. Suntem indignați că domnul primar a decis organizarea ședinței de consiliu fără a prezenta proiectul în cadrul unei întrevederi a USL, așa cum era normal și cum prevede protocolul. De aceea, am părăsit sala împreună cu ceilalți doi consilieri liberali, respectiv cu domnul Cucoranu și domnul Vișa”, a declarat Sorin Andrei.