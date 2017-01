USL cere demiterea prefecţilor din Buzău, Vrancea şi Constanţa

USL cere demiterea prefecților din Buzău, Vrancea și Constanța

Liderul PSD, Victor Ponta, a declarat astăzi, la finalul ședinței USL, că Opoziția a cerut premierului demiterea din funcție a trei prefecți care au dus o „bătălie politică” în loc să colaboreze cu primarii USL pentru ajutorarea oamenilor afectați de ninsori.„Situația tragică din Vrancea, Buzău și Constanța se extinde în țară. Principala preocupare a noastră, a Opoziției, nu a fost aceea de stârnire a unui nou scandal politic, ci de a ajuta oamenii respectivi. Aleșii noștri locali din Vrancea și din Buzău, încă de acum o săptămână au tras toate semnalele de alarmă necesare, iar colegii noștri din toate zonele țării sunt deja într-un dispozitiv prin care să îi ajutăm pe oamenii de acolo atât cât putem. Trebuie vorbit de responsabilități privind cum s-a ajuns în acest situație. Cei doi președinți de Consilii Județene și primarii din zonă au cerut declanșarea stării de alertă încă de lunea trecută, eu am făcut același lucru în numele USL miercuri, iar vineri am cerut declararea stării de urgență, văzând că lucrurile se înrăutățesc. Din păcate nu s-a întâmplat nimic din aceste lucruri care ar fi putut salva vieți omenești. De lunea trecută, preocuparea principală a autorităților a fost instalarea noului Guvern. În timp ce oamenii înghețau în case, ei negociau funcții, instalau tot felul de miniștri, unul mai ineficient ca altul. Mă uit cum domnul Berca are același grad de incapacitate profesională pe care l-a avut și Igaș și repet, vinovăția celor aflați la putere este că nu a reacționat la semnalele din teritoriu”, a declarat el.Ponta a adăugat că autoritățile trebuie să înceteze „bătălia politică” cu primarii Opoziției.„Am cerut premierului să analizeze și să dispună înlocuirea din funcție a celor trei prefecți, de Buzău, Vrancea și Constanța, care au preferat să-și continue o bătălie politică contra autorităților locale ale Opoziției decât să-și facă datoria de reprezentanți ai Guvernului în teritoriu și să ia măsuri. Este deja foarte târziu pentru starea de alertă, la șase zile de când a fost cerută de autoritățile locale. Este vremea ca autoritățile centrale să-și facă datoria față de cetățean, și nu față de partidele care îl susțin în Parlament”, a precizat liderul PSD.