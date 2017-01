USL are patru reprezentanţi la consultările de la Cotroceni

USL are patru reprezentanți la consultările de la Cotroceni

Uniunea Social Liberală are patru reprezentanți la consultările de la Palatul Cotroceni, câte unul de la fiecare partid component al USL, a declarat luni dimineață premierul Victor Ponta, copreședinte al Uniunii.„Suntem într-o formulă restrânsă, în sensul în care USL are câte un reprezentat din fiecare partid", a precizat Ponta, înaintea ședinței conducerii USL.Potrivit acestuia, preocuparea principală a Guvernului nu este legată de consultările de la Cotroceni, care sunt o procedură normală și o formalitate, ci de ceea ce se întâmplă în țară, respectiv în nordul Moldovei, din cauza vremii nefavorabile. El a adăugat că autoritățile de resort fac tot posibilul pentru remedierea situației și a anunțat că după consultările cu președintele Traian Băsescu se va întoarce la Palatul Victoria împreună cu miniștrii de resort.Întrebat ce părere are de faptul că președintele PNL, Crin Antonescu, copreședinte USL, nu participă la discuțiile de la Cotroceni, premierul a arătat că "este foarte normal", importat fiind ca PNL să fie reprezentat.