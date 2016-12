USL a preluat conducerea la Senat

Senatorul PSD Georgică Severin a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că USL deține în mod oficial majoritatea la Senat, ca urmare a trecerii Mihaelei Popa de la PDL la PNL, el apreciind că, din acest moment, votul de aur al independenților nu mai contează.„Oficial, de azi, la Senat USL are majoritatea. Odată ce Mihaela Popa a demisionat din PDL și s-a înscris în PNL, USL are 67 de senatori, iar PDL are 65. Voturile de aur ale unui independent sau altul contează mai puțin sau deloc”, a spus Severin. Senatorul Mihaela Popa a declarat, ieri, că trece de la PDL la PNL, ea făcând anunțul într-o conferință de presă susținută la Iași, alături de vicepreședinții PNL Sorin Frunzăverde și Relu Fenechiu.