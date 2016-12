USL a obţinut cele mai multe mandate la alegerile locale

Rezultate finale BEC:

USL a obținut cele mai multe mandate la alegerile locale

Uniunea Social Liberală (USL) a obținut cele mai multe mandate pentru funcția de primar la alegerile locale din 10 iunie - 1.322, adică 41,57% din voturi, fiind urmată de PDL cu 498 de mandate (15,66%) și PSD cu 378 de mandate (11,88%), potrivit datelor finale după centralizarea proceselor verbale din toate cele 3.186 de circumscripții electorale.Purtătorul de cuvânt al BEC, Marian Muhuleț, a anunțat, vineri, că la consiliile locale USL a câștigat 13.148 mandate (32,68%), PDL - 6.354 (15,79%), PSD - 4.110 (10,21%). În ceea ce privește numărul voturilor valabil exprimate, USL a obținut aici 3.565.148 voturi din totalul de 9.846.161 voturi, în timp ce PDL a primit 1.406.158 voturi și Partidul Poporului - Dan Diaconescu are 845.492 voturi valabil exprimate. Pentru șefia consiliilor județene, USL a primit 36 de mandate cu 87,8%, UDMR are două mandate cu 4,87%, Alianța Electorală Populară Progresistă Europeană Liberală a obținut un mandat - 2,43%, Mișcarea Creștin Liberală - un mandat, cu 2,43% și PDL - un mandat, cu 2,43%. În privința voturilor valabil exprimate pentru președinții de consilii județene, USL a primit cele mai multe voturi - 4.497.823 din totalul de 9.023.518 (49,84%), urmată de PDL cu 1.346.767 - 14,92%, PP-DD cu 831.778 voturi - 9,21%. La consiliile județene, USL a obținut 723 mandate cu 54,03%, PDL are 212 mandate cu 15,84% și PP-DD a obținut 134 mandate cu 10,01%. Cele mai multe voturi valabil exprimate la acest nivel a primit USL - 4.437.985 voturi din totalul de 8.910.442 (49,8%), PDL - 1.362.797 voturi (15,29%) și PP-DD - 798.583 voturi (8,96%). Din aceste rezultate finale lipsesc datele din localitățile unde se vor relua alegerile, a anunțat Marian Muhuleț, purtătorul de cuvânt al BEC. Nu au fost centralizate circumscripțiile din Târnova (Arad), Răsmirești (Teleorman), Moeciu (Brașov), Curcani (Călărași) și Mangalia (Constanța). În circumscripția Mireșu Mare din Maramureș, se va organiza turul doi al alegerilor, fiind situația de balotaj, a mai spus Marian Muhuleț.