Ursul din pădure şi mierea lui Dragnea

1

Proces verbal de predare-primire...

Incepe circoteca...si atacul prostimii, devierea atentiei, greaua maostenire, etc. Ciolos i-a furat impreună cu sorosistii lui, Ciolanis cu nșpe case, etc...Oteveii incep: Are dreptate Dragnea, au furat ăia banii, nu are acum. A dat la televizor. Cum n-ați văzut? Asa zicea și Ponta. Cei care țin bugetul actual sunt tot mai puțini. Probabil, ptr. a da prostimii și fără a atrage atenția, ne vom imprumuta cu scadența la 5-10 ani, pt. a ține mocangii fericiti, si copiii nostri vor achita nota de plată. Tineretul care nu a iesit la vot, mulți fără bacalaureat, dornic însă de facultate, nu, dna Cati? lipsit de orice calități moral-civice, va continua aceiași politică de mocangeli, pomeni, fără idee de cauză-efect.