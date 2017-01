UPSC cere transparenţă în cheltuirea banilor publici

UPSC cere transparență în cheltuirea banilor publici

Ştire online publicată Miercuri, 26 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

UPSC a ridicat în cadrul unei conferințe de presă problema lipsei de transparență în ceea ce privește „modul cum sunt cheltuiți banii publici” de către actuala administrație locală. Mai exact, Marius Pricopie, candidatul UPSC la primăria Constanța a declarat: „În calitate de locuitor al Constanței, și nu exclusiv din postura de președinte al Organizației Județene a partidului, am fost interesat să văd cum anume a fost cheltuit bugetul localității pe anul 2007. Potrivit declarațiilor edilului, acesta ar fi fost de o sută de milioane de euro, însă din informațiile pe care am reușit să le găsesc pe SEAP (n.r.- Sistemul Electronic de Achiziții Publice) reies doar investiții în valoare de trei milioane de euro”. Pricopie a precizat că UPSC este interesat de cum s-au cheltuit celelalte procente din buget și a atras atenția și asupra faptului că se constată „o proastă gospodărire a banului public și o lipsă de transparență nerușinată”. Mai mult decât atât, Marius Pricopie a specificat că există anumite firme apropiate actualei administrații locale și a subliniat, din acest punct de vedere, că aceasta permite participarea la licitații a unor societăți care au datorii la stat, ceea ce, potrivit legislației în vigoare, este interzis. Pricopie a amintit de „acțiunea sacoșelor împărțite de șase ori pe an, în scop electoral”, dar și de intenția de realizare a orășelului lacustru, „proiect pentru al cărui studiu de fezabilitate se aruncă banii pe geam, deși el nu se va face”. Referitor la problemele dezbătute, Pricopie a conchis: „Nu putem să nu ne întrebăm: dacă acestea sunt realizările, ce s-a întâmplat cu restul de bani și cu proiectele majore, investițiile serioase pentru Constanța și pentru constănțeni?”