UPDATE. Traian Băsescu, declaraţii de presă la Cotroceni

UPDATE. Traian Băsescu, declarații de presă la Cotroceni

Ştire online publicată Luni, 05 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Administrația Prezidențială informează că Traian Băsescu va face o serie de declarații de presă, la palatul Cotroceni, începând cu ora 14:15.UPDATE - Președintele Traian Băsescu a declarat că Guvernul a presat în crearea unui precedent, implicarea CSAT în procese de privatizare."CSAT și-a încheiat misiunea pe data de 5 februarie 2013, când a avizat strategia de privatizare...Nu îmi place această plimbare a unui proces de privatizare între Guvern și CSAT, cu atât mai mult cu cât CSAT nu are niciun fel de implicare în privatizări. Guvernul a presat în crearea unui precedent, implicarea CSAT în procese de privatizare. Cred că mai bine se făceau presiuni pe câștigător să vină cu banii."CSAT nu poate aviza vânzări de pachete de acțiuni de niciun fel. Dacă premierul vrea să rămână în aer și licitația și amgajamentele, e treaba dânsului. Dacă Guvernul nu continuă procedura din cauza lui, GFR va cere daune Guvernului. Dacă aș fi prim-ministru aș accelera procedurile la maxim. Este important ca Guvernul să nu blocheze procedurile, pentru că statul va plăti...Guvernul îmi cere s-o fac pe primul ministru, dar nu pot.CSAT nu are atributul de a verifica Guvernul. Controlul asupra Guvernului îl exercită Parlamentul. Niciodată nu s-a făcut control al Guvernului din partea CSAT-ului.CSAT are următoarele atribuții: avizează proiectele de acte normative inițiate sau emise de Guvern privind securitatea națională. Ce am primit eu nu corespunde cu obligația semnalată în adresă. Eu am primit spre a fi pus pe ordinea de zi, fără să se precizeze de ce, hotărârea Guvernului pentru aprobarea condițiilor de privatizare a contractului de vânzare CFR. Nu știu vreun articol care să dea dreptul CSAT să avizeze contracte de vânzare-cumpărare de companii...CSAT și-a încheiat misiunea pe data de 5 februarie 2013, când a avizat strategia de privatizare.Sursa: www.mediafax.ro Iată și alte declarații ale președintelui:După plecarea în concediu a lui Ponta, SGG a făcut o adresă către Președinție. Știind foarte bine timingul, Guvernul s-a angajat să finalizeze privatizarea până la sfârșitul lui septembrie. Știind acest angajament al Guvernului, am convocat de urgență ședința, mai ales că nu se cerea prin adresa primită decât punerea pe ordinea de zi.Din păcate, ce am primit nu corespunde cu obligația semnalată în adresă. Oricât aș căuta în legea CSAT, nu pot găsi vreun articol care să dea dreptul CAST să avizeze contracte de vânzare-cumpărare de companii.CSAT nu are atribulul de a verifica Guvernul. Controlul îl exercită Parlamentul. E ceva ridicol, CSAT să avizeze o vânzare de acțiuni. Nu voi face un act ilegal acum la bătrânețe, la terminarea celui de-al doilea mandat. Suntem în fața unei chestiuni care vizează asumarea responsabilității. Dacă premierul vrea să rămână și angajamentele, și licitația în aer, e opțiunea sa.În condițiile în care Guvernul nu continuă procedura din cauza lui, peste ceva timp, GFR va cere daune Guvernul României. Va câștiga probabil milioane de euro ca daune. Acești bani se vor plăti din bani publici.Dacă aș fi premier, aș accelera procedurile la maxim pentru că ori am șansa să încasez cele 202 milioane de euro, ori dacă cel care a câștigat licitația, GFR, nu vine cu banii și nu acceptă condițiile, guvernul poate relua liniștit procedura de privatizare.Acum e important ca guvernul să nu blocheze procedurile pentru că statul român va plăti. Dacă se ratează, vreau să se facă din cauza partenerului. Nicio instanță nu va tolera neîndeplinirea unor condiții pentru că nu am vrut să recunosc un eșec.Sursa: www.realitatea.net.