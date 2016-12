UPDATE / Preşedintele României a primit "nobilul titlu de bunic". Iată prima fotografie cu fetiţa Elenei Băsescu

5

trist

Nici venirea pe lume a unui copil nu mai e motiv de bucurie pt unii, totul e politic. Pe cei care hulesc, ii intreb, ei sunt de vita nobila, au sange albastru, provin din familii de soi ?? A ajuns rusine sa ai in neam marinari, paznici, liftieri ?? Nu mai faceti politica non stop, mai luati o pauza si traiti si voi. Copiii nu au culoare politica, sunt doar copii. Si Tonta are si Pastaie si Crin somnorosul, fiti corecti si comentati si despre acesti copii, vaitati-i ca au parinti nenorociti, ca o sa creada lumea ca sunte-ti partinitori. Pacat.