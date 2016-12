Update - Nicuşor Constantinescu, suspendat din PSD. Primele declaraţii

Update - Nicușor Constantinescu, suspendat din PSD. Primele declarații

Victor Ponta, șeful Partidului Social Democrat, l-a suspendat din calitatea de membru de partid, pe Nicușor Constantinescu, până la întrunirea Biroului Politic Județean.Președintele suspendat al PSD, Nicușor Constantinescu, a felicitat parlamentarii PSD Constanța pentru modul în care au votat, azi, în Parlament. Acesta a declarat: "Vasile Blaga, Videanu, au condus țara, nenorocind-o, au distrus-o, și vor să o conducă prin orice mijloace".În cadrul conferinței de presă susținută azi, Constantinescu a declarat că "binomul DNA-SRI, aripa Coldea, a acționat și împotriva premierului", instrumentându-i un dosar penal pentru fapte de acum șapte ani: "Este o evoluție negativă, Se folosesc metode pe care le folosea inchiziția. S-a instituit o teroare fără precedent, oamenii se tem să mai vorbească la telefon de teamă ca dialogul să nu se transforme în dosar penal", a declarat Nicușor Constantinescu."22 de primari nu mai doresc să candideze la alegerile locale...Pe Nicolae Matei, primarul Năvodariului, l-am găsit terorizat de închisoare, nici el nu mai știe dacă va mai candida ...A făcut atâtea pentru Năvodari. La maniera asta am ajuns", a mai declarat Nicușor Constantinescu."Atât primarii cât și funcționarii îmi spun că nu mai vor să semneze nimic. Toți șefii PSD din județ sunt speriați, înspăimântați, nu vor să mai semneze nimic pentru comunele lor, îmi spun să-i ștergem din evidența partidului.""Colegii mei, Nicolae Moga și Cristinel Dragomir, au acționat într-un mod laș. Nu mă așteptam la o asemenea atitudine. Nu mi-am dat demisia și nici nu mi-o voi da vreodată.""Chiar dacă mi s-a înfipt cuțitul în spate, voi candida la șefia PSD. Cine are încredere în mine să mi se alăture. Nu am fugit nici cu ștampila și nici cu sediul""UNPR dorește să câștige județul Constanța." Declarația îi aparține lui Nicușor Constinescu, care a mai spus că "probabil membrii PSD au fost șantajați de partenerii de coaliție. Cine este în UNPR nu mai este anchetat".