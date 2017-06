UPDATE. Ludovic Orban, prezent la filiala PNL Constanţa

UPDATE. Ludovic Orban, prezent la filiala PNL Constanța

"Am găsit la Constanța o filială apropiată de mine de-a lungul timpului. Am o apreciere specială pentru ei, motiv pentru care am și venit în decurs de două luni a doua oară. Moțiunea mea este rodul unui efort de două luni jumătate realizată după ce am avut întâlniri cu colegii mei din mai multe filiale din țară și am avut discuții cu ei. Chiar și așa sunt deschis oricărei idei noi venite din orice colț de țară", a declarat Ludovic Orban.El a reamintit că pentru moțiunea lui au semnat 27 de filiale din țară, inclusiv cea de la Constanța.Printre altele, el a anunțat că tot astăzi va participa la lansarea candidatului PNL pentru primăria din Nicolae Bălcescu.Prezent la conferința de presă, liderul PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă, a spus că este foarte impresionat de moțiunea lui Ludovic Orban și că, dintre toate l-a impresionat în mod deosebit capitolul privind comunicarea.Bogdan Huțucă a declarat că în cazul în care șefia PNL va fi câștigată de Ludovic Orban el va face parte ca simplu membru din Biroul Politic Național, menționând că nu-și dorește mai mult de atât, facând referire la funcțiile de la centru.