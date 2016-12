UPDATE / Legea amnistierii nu se aplică la luare/dare de mită, omor, proxenetism

Ştire online publicată Marţi, 10 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Conform raportului adoptat de Comisia juridică luni seara și făcut public marți la prânz, înaintea votului final programat în Camera Deputaților, cele patru voturi împotriva proiectului au fost date în comisie de către reprezentanții PNL.Proiectul în forma adoptată de Comisia juridică prevede că se amnistiază infracțiunile pentru care Codul penal sau legile speciale prevăd o pedeapsă privativă de libertate până la 7 ani inclusiv sau amendă. "Amnistia înlătură răspunderea penală pentru infracțiunea săvârșită, în toate formele ei de participație penală, autor, coautor, instigator, complice și participație improprie. Dacă intervine după condamnare, ea înlătură și executarea pedepsei pronunțate, precum și celelalte consecințe ale condamnării. În cazurile prevăzute la alin.(3) amenda încasată anterior amnistiei nu se restituie. Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranță și asupra drepturilor persoanei vătămate", se arată în proiect.Conform acestuia, infracțiunile care se încadrează în condițiile prevăzute anterior se amnistiază și în situația în care limita de pedeapsă a fost depășită prin aplicarea dispozițiilor unei legi speciale sau prin aplicarea unei forme agravante prevăzută de Codul penal sau de o lege specială.A) Infracțiunile prevăzute în Codul penal:1. pruncuciderea, prevăzută de art. 177;2. determinarea sau înlesnirea sinuciderii, prevăzută de art.179;3. vătămarea corporală gravă, prevăzută de art.182;4. corupția sexuală, prevăzută de art. 202;5. incestul, prevăzută de art. 203;6. darea de mită, prevăzută de art.255;7. primirea de foloase necuvenite, prevăzută de art.256;8. tortura, prevăzută de art. 2671;9. represiunea nedreaptă, prevăzută de art. 268;10. evadarea, prevăzută de art. 269;11. înlesnirea evadării, prevăzută de art. 270;12. nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri, prevăzută de art. 2801;13. deturnarea de fonduri, prevăzută de art. 3021;14. nerespectarea dispozițiilor privind importul de deșeuri și reziduuri, prevăzută de art. 3022;15. proxenetismul, prevăzută de art. 329.De asemenea, sunt exceptate infracțiuni prevăzute în legi speciale: "1. infracțiunile prevăzute în art. 3 – 5 și art.7 alin.(1) din Legea nr.241/2005, pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare; 2. infracțiunile prevăzute în art.87, art. 89 și art. 90 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 3. infracțiunile prevăzute în art. 6 - 8 și art. 11 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare; 4. infracțiunile prevăzute în art. 133-136 și art. 139 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările ulterioare; 5. infracțiunile prevăzute în art. 106 alin. (1), art. 107, art. 108 alin. (1) lit. a)- c), art. 111 alin. (1), art. 112 și art. 113 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare; 6. infracțiunile prevăzute în art. 270 și 272 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare; 7. infracțiunile prevăzute în art. 143 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare; 8. infracțiunile prevăzute în art. 43, art. 44 alin. (1), art. 46 și art. 48 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; 9. infracțiunile prevăzute în art. 82, art. 11, art. 182 și art. 185 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare; 10. infracțiunile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare; 11. infracțiunile prevăzute în Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările ulterioare".În ceea ce privește grațierea, proiectul stabilește că "se grațiază în întregime pedepsele cu închisoare de până la 6 ani inclusiv, pedepsele complementare ale acestora, precum și pedepsele cu amendă, aplicate de instanța de judecată"."Grațierea are efecte și asupra pedepselor a căror executare este suspendată condiționat, în acest caz, partea din termenul de încercare care reprezintă durata pedepsei pronunțate de instanță se reduce în mod corespunzător. Dacă suspendarea condiționată este revocată sau anulată, se execută numai partea de pedeapsă rămasă negrațiată. Grațierea nu are efecte asupra măsurilor de siguranță și măsurilor educative", mai prevede proiectul de lege, care stabilește totodată că prevederile menționate se aplică indiferent de modalitatea de executare a pedepsei închisorii dispusă de instanță.Comisia juridică a eliminat din proiectul de lege articolul care prevedea că "se grațiază în întregime măsura internării într-un centru de reeducare, luată față de minori de către instanțele de judecată".În schimb, se grațiază în parte: cu 1/3 pedepsele cu închisoare între 6 și 8 ani inclusiv; cu 1/5 pedepsele cu închisoare de peste 8 ani până la 10 ani inclusiv; cu 1/2 pedepsele aplicate persoanelor care au împlinit vârsta de 60 de ani, femeilor gravide sau persoanelor cu copii cu vârsta de până la 5 ani; cu 1/2 pedepsele aplicate persoanelor care, conform certificatului medical emis de instituțiile abilitate, sunt diagnosticate cu boli incurabile în fază terminală.Nu beneficiază de prevederile proiectului de lege persoanele cu statut de recidivist.De asemenea, nu beneficiază de grațiere persoanele care au săvârșit următoarele infracțiuni: "A. Infracțiuni prevăzute de Codul Penal:1. infracțiunile contra siguranței statului, prevăzute de art. 155 - 173;2. infracțiunile de omor, prevăzute de art. 174 - 176;3. vătămarea corporală gravă, prevăzută de art. 182;4. lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, prevăzute de art. 183;5. violul, prevăzut de art. 197;6. actul sexual cu un minor, prevăzut de art.198 alin. 2-4;7. perversiunea sexuală, prevăzută de art. 201 alin. 2-5;8. incestul, prevăzut de art. 203;9. tâlhăria, prevăzută de art. 211;10. tortura, prevăzută de art. 2671;11. represiunea nedreaptă, prevăzută de art.268;12. evadarea, prevăzută de art. 269;13. înlesnirea evadării, prevăzută de art. 270;14. părăsirea postului și prezența la serviciu în stare de ebrietate, prevăzute de art.275 alin.3;15. nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, prevăzută de art. 2791;16. nerespectarea dispozițiilor privind importul de deșeuri și reziduuri, prevăzută de art. 3022 alin. 2;17. falsificarea de alimente sau alte produse, prevăzută de art. 313;18. relele tratamente aplicate minorului, prevăzute de art.306; 19. proxenetismul, prevăzut de art.329.20. corupția sexuală, prevăzută de art. 202".De asemenea, la capitolul pedepselor ce nu vor fi grațiate sunt incluse infracțiuni prevăzute în legi speciale, respectiv cele prevăzute în art. 19 - 21 din Legea nr.51/1991 privind siguranța națională a României și cele prevăzute în art. 2-8 și art. 10-14 din Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, cu modificările și completările ulterioare."Persoanele grațiate care, în curs de 3 ani, săvârșesc cu intenție o infracțiune vor executa, pe lângă pedeapsa stabilită pentru acea infracțiune și pedeapsa sau restul de pedeapsă rămas neexecutat ca urmare a aplicării prezentei legi", se mai prevede în proiect.Sursa: www.mediafax.ro