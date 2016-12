Update. Klaus Iohannis, conferinţă de presă. Iată principalele declaraţii

Update. Klaus Iohannis, conferință de presă. Iată principalele declarații

Ştire online publicată Joi, 13 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Candidatul Alianței Creștin-Liberale la Președinția României, Klaus Iohannis, susține astăzi, începând cu ora 11:00, o conferință de presă la sediul PNL din Șos. Kiseleff nr. 57.L-am invitat pe V. Ponta ca impreuna sa facem in asa fel incat Parlamentul sa se reuneasca maine, sa se ia in dezbatere atat legea amnistiei si gratierii, cat si toate cererile de urmarire penala si arestare preventiva.Le solicit dl Tariceanu, dl Ponta si dl Zgonea sa fie de acord ca Birourile sa se intruneasca astazi, sa decida reuniunea plenului, in care sa se respinga legea gratierii si sa fie incuviintate toate cererile de urmarire penala si arestare preventiva, pentru parlamentari de la toate partidele. Haide-ti, dl Ponta, sa facem tot ce trebuie pentru a convoca Parlamentul si pentru a pune in practica acest lucru.Doi, BEC a reconfirmat cas e pot infiinta sectii de vot suplimentare in diaspora daca se doreste. Dl Ponta, scoteti-l pe dl Ministrul de Externe din relanti si puneti-l in viteza sa rezolve aceasta problema. Si, nu se putea altfel, iar l-am prins pe dl Ponta cu minciuna, in legatura cu sectiile infiintate in Germania. Dl Ponta, daca mai veniti cu hartiute aiurea, faceti copiutele cum trebuie.Pentru aceasta seara a avut doua invitatii, am acceptat-o pe cealalta. Nu exista nicio invitatie si nicio dezbatere organizata pentru maine. E un examen complex, notele se afiseaza dupa evaluarea finala (intrebat cum evalueaza prestanta sa si a lui Victor Ponta in dezbaterea de la B1TV - n.red.) (reuniunea plenului parlamentului pentru discutarea celor doua subiecte - n.red.) Este singura sansa pentru dl Ponta sa demonstreze ca el crede in statul de drept. Daca nus e cnvoaca Parlamentul, ce sa mai credem : Vorbe, vorbe, vorbe...Am fost (la dezbatere - n.red.), am fost la doua, cine a avut urechi de auzit a auzit.