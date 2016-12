UPDATE. Făgădău ales în unanimitate la conducerea Organizaţiei Municipale a PSD Constanţa / Galerie foto

UPDATE. Făgădău ales în unanimitate la conducerea Organizației Municipale a PSD Constanța / Galerie foto

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

UPDATE: Dupa finalizarea scrutinului, primarul Decebal Fagadau a declarat ca desemnarea unui consilier local pentru a ocupa scaunul de viceprimar interimar este o optiune, nu o obligatie. Sa numesti pe cineva interimar e exceptia, a mai subliniat acesta.Lideri locali pentru centru Decebal Fagadau a subliniat ca partidul de la Constanta trebuie sa dea cel putin un vicepresedinte la nivel national, un ministru, mai multi lideri. In garnitura centrala trebuie sa existe mai multi constanteni.Ce se intampla la nivel central in PSD nu face bine partidului. Fagadau a spus ca pericolul cel mai mare pe care PSD trebuie sa l constientizeze nu este Vicor Ponta, ci ruperea partidului. In opinia liderului social democrat exista in partid persoane care ar putea prelua conducerea PSD in locul lui Ponta. El i-a amintit pe Rovana Plumb, Valeriu Zgonea si Liviu Dragnea.UPDATE: "O activitate politică i-ar dăuna lui Nicușor Constantinescu". Declarația a fost făcută de șeful Organizației Municipale a PSD Constanța, Decebal Făgădău. Mai mult, liderul de la municipiu a afirmat că ar tulbura apele în partid. "Nu cred că lipsa de pe buletine a lui Nicușor Constantinescu ar reprezenta o trădare, o uitare", a afirmat Făgădău.UPDATE: Aproximativ 100 de membri PSD au ales să plece din partid după ce Radu Mazăre și-a dat demisia. Motivația demisionarilor a fost aceea că dacă liderul lor a ales să plece, așa trebuie sa facă si ei.UPDATE: "Nu cred ca Mazăre se va întoarce în PSD". Declarația a fost făcută de șeful Organizației Municipale a PSD Constanța, Decebal Făgădău. El a declarat că nu a vorbit cu Radu Mazăre de când acesta s-a întors acasă din arestul preventiv . Primarul Făgădău a ales să nu-l contacteze pe Mazăre pentru ca fostul șef al social democraților să nu încalce măsurile impuse. În schimb, șeful PSD de la Municipiu i-a urat sănătate, putere si liniște.UPDATE: Toți cei 562 de delegați l-au votat în unanimitate pe Decebal Făgădău. Șeful interimar al PSD Constanța, Nicolae Moga, a declarat că Făgădău e pregătit să ocupe inclusiv funcția de ministru al României.UPDATE: Câștigarea alegerilor este principalul obiectiv al PSD Constanța. Făgădău a declarat ca PSD va trebui în 2016 sa câștige alegerile locale și parlamentareUPDATE: Decebal Făgădău, candidatul la șefia Organizației Municipale a PSD Constanța a declarat că în prezent politica mai mult respinge decât atrage. El a spus că mulți membri de partid au ales sa părăsească partidul. "Cred că cei mai mulți au părăsit pentru totdeauna politica", a subliniat Făgădău.UPDATE: 562 de membri social democrați sunt prezenți în Sala mare a Casei de Cultură.. Decebal Făgădău a mărturisit că a avut emoții în ceea ce privește prezența membrilor de partid, având în vedere ultimele evenimente. Din sânul formațiunii social democrate amintim că Radu Mazare și-a dat demisia de la conducerea partidului după ce a fost arestat.La Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța a început Conferința Organizației Municipale a PSD Constanța, unde se va alege noua conducere. În deschiderea lucrărilor, senatorul Nicolae Moga, președintele Organizației Județene a PSD a afirmat: “PSD nu a murit la Constanța". Moga a mai declarat ca azi se va alege un președinte care va deveni și primarul Constanței ca să arate că PSD nu a murit in Constanța.