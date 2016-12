UNPR, în derivă la Constanţa. Se caută candidat pentru Primărie

UNPR, în derivă la Constanța. Se caută candidat pentru Primărie

Demisia lui Gabriel Oprea de la cârma UNPR i-a cam lăsat pe membrii partidului de la Constanța în derivă. Cunoscut ca un apropiat al generalului, liderul Organizației Județene a UNPR Constanța, George Lipoveanu, se pare că nu are încă socotelile făcute pentru alegerile care bat la ușă. Drept dovadă, stă și faptul că, în timp ce toate formațiunile politice, inclusiv cele mici, care doar ce au fost înființate, și-au anunțat candidații la Primăria Constanța, UNPR nu a luat nicio decizie în acest sens. Desigur, timp mai este până pe 26 aprilie când este ultima zi pentru depunerea candidaturilor, însă tocmai lipsa unui candidat viabil îi pune pe gânduri pe simpatizanții UNPR.Mai mult, dacă o perioadă de timp se tot zvonea că președintele Organizației Municipale a UNPR Constanța, deputatul Florin Gheorghe, va fi cel aruncat în lupta pentru Primăria Constanța, lucrurile s-au schimbat cu atât mai mult cu cât, recent, Florin Gheorghe și-a dat demisia din UNPR și a trecut la PSD.În acest context, bursa zvonurilor îl dă ca și candidat pe Vasile Roșu, actualmente consilier în cadrul Consiliului Local Municipal Constanța, însă liderul UNPR, George Lipoveanu a infirmat informația. Din câte se pare, Roșu a căzut în dizgrația conducerii, după ce, luna trecută, a fost văzut la ședința în care Traian Băsescu a venit la Constanța pentru lansarea candidatul PMP la Primăria Constanța.„Nu o să fie candidat la Primăria Constanța Vasile Roșu. Pentru Constanța căutăm un om serios. Până vineri vom avea toate listele finalizate. Până vineri vom anunța tot ce trebuie, vom face o conferință de presă și vom spune exact cum și cu cine intrăm în competiția privind alegerile din data de 5 iunie”, a declarat pentru „Cuget liber”, George Lipoveanu.Așadar, reprezentanții UNPR Constanța încă pregătesc candidații la primăriile din județ, dar și listele pentru consilieri în localitățile din Constanța.Luna trecută, Biroul Politic al Organizației Județene UNPR Constanța a decis, cu un singur vot împotrivă, desemnarea lui Cristi Foamete pentru a candida, din partea UNPR, la Primăria Cogealac. Totodată, UNPR și-a desemnat deja candidații și pentru alte localități importante din județul Constanța, cum ar fi: Mangalia, Năvodari, Limanu, Băneasa și Mihail Kogălniceanu. În plus, la Saraiu a fost validată candidatura pentru un nou mandat a actualului primar, Dorinela Irimia.La rândul lui, actualul președinte la nivel central al UNPR, deputatul Valeriu Steriu, a declarat, recent, că la alegerile locale se așteaptă ca partidul pe care îl reprezintă să înregistreze un scor electoral de cel puțin 7%, procentul fiind avansat în condițiile în care formațiunea nu are efectuat încă un sondaj de opinie.„UNPR este un partid care a avut aproape 400.000 de adeziuni în ultimii patru ani. Este un partid tânăr, de șase ani. La nivel parlamentar reprezentăm al treilea partid și la adeziuni aveam cea mai bună dinamică. Ne așteptăm la un scor de peste 7% la nivel național”, a spus Valeriu Steriu.El a mai adăugat că toate județele au exprimat cu ce probleme se confruntă atât din punct de vedere al unor posibile alianțe preelectorale, post-electorale, cât și în ceea ce privește organizarea.„Intenționăm și suntem convinși că vom reuși să depunem liste complete. Asta înseamnă candidați în cele aproape 3.200 de localități din România, vom avea liste concrete atât pentru primari, cât și pentru ceea ce înseamnă consilieri locali și consilii județene”, a precizat Steriu.