UNPR Constanţa şi-a atins obiectivele la alegerile prezidenţiale

UNPR Constanța și-a atins obiectivele la alegerile prezidențiale

Președintele Organizației Județene a UNPR Constanța, George Lipoveanu, și pre-ședintele Organizației Municipale a UNPR Constanța, deputatul Florin Gheorghe, au organizat, ieri, o conferință de presă la sediul filialei din municipiu. Alături de cei doi a fost prezent și purtătorul de cuvânt al UNPR Constanța, Cătălin Anton.Referitor la alegerile prezidențiale, aceștia s-au declarat mulțumiți însă, au precizat că se putea face și mai mult.În acest context, George Lipoveanu a declarat că, în ceea ce privește organizația de la malul mării este mulțumit, motivând că atribuțiile care au revenit formațiunii au fost îndeplinite.„Acestea sunt rezultatele și trebuie să acceptăm președintele ales de popor. Inițial, m-am gândit că rezultatul va fi foarte strâns, pe urmă am văzut că tinerii au ieșit masiv la vot. Cred că votul acordat a fost mai mult anti-Ponta, alegătorii dorind mai mult să sancționeze situația creată în diaspora. În ceea ce privește UNPR Constanța, noi ne-am îndeplinit obiectivele. Cele două primării, din Saraiu și Cogealac, au reușit să obțină cele mai multe voturi pentru candidatul Victor Ponta, Klaus Iohannis situându-se pe locul secund. De mare ajutor, pentru că și-a făcut foarte bine treaba, a fost și domnul Cotârlă de la Medgidia care a mobilizat foarte bine electoratul”, a declarat George Lipo-veanu.La rândul său, deputatul Florin Gheorghe a spus că, la ședința de la București la care a participat zilele trecute, inclusiv președintele UNPR Gabriel Oprea s-a arătat mulțumit deoarece formațiunea politică și-a îndeplinit angajamentele luate în alegerile prezidențiale.„Am avut ședință la București cu domnul președinte Gabriel Oprea. Nis-a spus că ne-am făcut bine treaba și că vom rămâne la guvernare, inclusiv că îl vom sprijini pe Victor Ponta”, a spus parlamentarul constănțean, Florin Gheorghe.Întrebat dacă este posibil să existe o moțiune de cenzură prin care să fie schimbat guvernul, el a spus că, o asemenea acțiune ar putea exista de-abia în următoarea sesiune parlamentară.„Este posibil ca în următoarea sesiune parlamentară să fie inițiată o moțiune de cenzură, însă nu știu dacă va exista majoritate parlamentară”, a spus deputatul.Totodată, chestionat cum a votat la Legea grațierii și amnistiei dar și pentru cererile de încuviințare a începerii urmăririi penale în cazul colegilor din Parlament, deputatul Florin Gheorghe a răspuns: „ am votat împotriva unei legi a grațierii și a amnistiei. Totodată, am votat pentru ridicarea imunității celor care sunt în Parlament și trebuie să fie urmăriți penal sau arestați preventiv. Eu, de fiecare dată, am votat pentru ridicarea imunității. Mi se pare anormal să votez împotrivă, ca unii să fie mai presus de cetățenii țării. Cred că fiecare trebuie să-și clarifice problemele cu Justiția pentru că nu este corect să fim toți băgați în aceeași oală. De exemplu, mie nu-mi place să primesc bobârnace de la cetățeni pentru că unii colegi au probleme cu legea, în timp ce eu mă știu că sunt corect. Este nevoie de o curățare a Parlamentului și sper ca noul președinte Klaus Iohannis să și facă ceea ce a promis”, a spus Florin Gheorghe.