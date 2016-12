UNPR Constanţa, în dispută cu PMP Constanţa

UNPR Constanța, în dispută cu PMP Constanța

Organizația UNPR Constanța dezminte unele informații apărute în presă și solicită mai multă onestitate din partea competitorilor politici locali, care propagă informații false în spațiul public. În acest context, reprezentanții UNPR Constanța au transmis un comunicat de presă:„Organizația UNPR Constanța constantă cu surprindere cum unul dintre liderii politici de la Constanța, rămas pustnic în sediul de partid, se laudă cu mari capturi politice, cum că ar fi convins nu știu câți membri închipuiți de la UNPR Deleni și Valu lui Traian să treacă la PMP. Din respect pentru constănțeni ne-am simțit datori să informăm corect presa și opinia publică asupra faptului că UNPR Constanța nu a avut niciodată organizații locale nici la Deleni și nici la Valu lui Traian. Așadar, cei care se laudă că au dat lovitura în aceste localități înseamnă că au luat fix zero membri de la UNPR. Înțelegem că mințile celor care au rămas singuri în filialele unor partide, din narcisism sau din autocompătimire nu știu cum să mai atragă atenția asupra propriei lor existențe. Chiar dacă s-au propagat niște minciuni sfruntate în spațiul public, îi asigurăm pe cei care au făcut-o că, până în anul 2016, UNPR Constanța va avea organizații locale în cele două localități. UNPR se consolidează la Constanța și, spre deosebire de competitorii noștri politici, noi nu ne construim prin minciuni. Din păcate pentru cei care fac astfel de gesturi, constănțenii au înțeles foarte bine cine face politică onestă și cine face politică mincinoasă la Constanța”.În urmă cu câteva ore, liderul PMP Claudiu Palaz a transmis și el un comunicat de presă în care susținea public că mai mulți membrii ai UNPR Constanța au trecut la PMP Constanța.„În săptămâna 20-26 Aprilie 2015, foarte mulți membri ai UNPR din județul Constanța au trecut la PMP după cum urmează:In data de 21.04.2015, toti cei 28 de membri ai organizației UNPR Deleni. In data de 22.04.2015, toti cei 36 de membri ai UNPR Corbu.In data de 22.04.2015, 18 membri ai UNPR Aliman. In data de 23.04.2015, 40 membri ai UNPR Valu lui Traian. In data de 23.04.2015, 12 membri ai UNPR Mangalia. In data de 24.04.2015, toti cei 96 de membri UNPR Tuzla alături de dl. Președinte Marian Sărăcilă. Toți au aderat la Partidul Mișcarea Populară”, se spune în comunicatul semnat de președintele PMPConstanța, Claudiu Palaz.