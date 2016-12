UNPR câştigă „teren“ la Constanţa. Deputatul Florin Gheorghe s-a înscris în partid!

UNPR câștigă „teren“ la Constanța. Deputatul Florin Gheorghe s-a înscris în partid!

La sfârșitul anului trecut, Organizația Județeană a Partidului Poporului Dan Diaconescu (PP-DD) Constanța a rămas fără niciun parlamentar, după ce senatorul Marian Vasiliev și deputatul Andrei Răzvan Condurățeanu au părăsit partidul care i-a propulsat și au trecut la UNPR. Zilele trecute, și deputatul con-stănțean Florin Gheorghe a devenit membru al Uniunii Naționale pentru Progresul României (UNPR) și va activa în grupul deputaților PSD. „Deputatul Florin Gheorghe a devenit membru al UNPR. Florin Gheorghe a fost ales deputat în circumscripția electorală nr. 14 Constanța, colegiul uninominal nr. 10. Deputatul UNPR își va desfășura activitatea parlamentară în cadrul grupului PSD din Camera Deputaților”, se arată într-un comunicat de presă al UNPR. Florin Gheorghe a fost deputat PDL până în februarie 2014. După demisia din PDL, Florin Gheorghe s-a înscris în Partidul Mișcarea Populară (PMP), fiind ales, în iunie 2014, la primul Congres al PMP, secretar executiv la Departamentul pentru relații cu mediul de afaceri și patronate. Pe 11 august însă, deputatul Florin Gheorghe și-a dat demisia din calitatea de membru al PMP.„Mi-am înaintat, astăzi (n.r. - 11 august), demisia din PMP și vă spun sincer că am făcut-o cu mare mâhnire. PMP a fost unul dintre proiectele în care am crezut cu toată puterea și pentru care cred că am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință pentru ca valorile și obiectivele pe care ni le-am propus la început să devină și realitate. Din păcate, cel puțin la Constanța, PMP s-a îndepărtat cu totul de obiectivul nostru central, de a face o politică onestă și corectă”, afirma, la momentul demisiei, deputatul constănțean Florin Gheorghe.Președintele Uniunii Naționale pentru Progresul României, Gabriel Oprea, a declarat că mai mulți parlamentari au aderat la UNPR pentru că toți oamenii politici au nevoie de un proiect serios. „Suntem un proiect politic serios, despre care mulți spun că este militarizat, în sensul bun al cuvântului. Chiar credem în interesul național al României, în stabilitate politică. De aceea vor oamenii la noi. Cu mulți am fost coleg de școală militară, mulți au venit că știu că suntem serioși. Toți oamenii politici au nevoie de un proiect serios”, a afirmat Oprea, întrebat cu privire la faptul că parlamentarii aderă la UNPR. El mai spus că, după 14 ani de politică, a reușit să creeze din Uniune „un brand”. „Dincolo de orice, partidul nostru luat de la zero este tot în curte la Kiseleff, am stat tot timpul în stânga. Suntem un partid de centru-stânga. Chiar ne-am cumpărat sediul pe legea partidelor. Am reunit și stânga românească. În politică, cei care se țin de cuvânt sunt luați de proști. Eu, după 14 ani în politică, m-am ținut de cuvânt și am creat un brand”, a precizat Oprea.