UNPR are soluţii pentru angajarea tinerilor într-un prim loc de muncă

UNPR are soluții pentru angajarea tinerilor într-un prim loc de muncă

Uniunea Națională pentru Progresul României (UNPR) a anunțat, astăzi, depunerea unui proiect de lege pentru stimularea angajării tinerilor într-un prim loc de muncă.„Astăzi l-am depus ( proiectul—n.r.) la Senat, deci din acest moment este introdus în circuitul legislativ, astfel încât, după ce va fi dezbătut în comisiile parlamentare, va urma să producă efecte de la 1 ianuarie 2016 (...) Observând de-a lungul timpului că, pe piața forței de muncă, tinerii au o problemă cu experiența la locul de muncă (...) credem că această problemă poate fi rezolvată de acest proiect de lege, ce prevede că statul va subvenționa salariul minim pe economie timp de un an și jumătate, de asemenea, va scuti, pe această perioadă, toate taxele aferente angajatului și angajatorului, deci un an și jumătate statul va subvenționa salariul brut, cu toate contribuțiile, unui tânăr între 16 și 29 de ani. Angajatorul, care îl va angaja pe acest tânăr, are obligația ca și el următoarele 18 luni, adică încă un an și jumătate, să subvenționeze, adică să țină în plată acel loc de muncă, astfel încât tânărul respectiv, timp de 3 ani, are garantat un loc de muncă", a declarat liderul senatorilor UNPR, Haralambie Vochițoiu, într-o conferință de presă, fiind citat de Agerpres.