UNPR a strâns peste 500.000 semnături de susţinere a candidaturii lui Ponta la prezidenţiale

Bufonii regelui

La curtea regilor,bufonii anuntau sosirea capului incoronat.Cand apar bufonii ,inseamna ca regele este in apropiere.Apoi vin cainii regelui,piticii,gornistii ,tobosarii si la final apare Magnificul.Toti curtenii fac o plecaciune.Traiasca Regele ! Regele are un proiect de tara ! La curtea sultanilor supusii obisnuiau sa se tavalesca in praf,ca semn de supunere fata de Magnific.Si Magnificul Ponta are bufonii lui.Cand il vedeti pe Oprea,inseamna ca vine Magnificul Ponta.Gabriel Oprea este bufonul coalitiei si Daniel Constantin este piticul regelui.Vineee...Wictor Ponta ! Traiasca presedintele ! Cainii Magnificului sunt la judeteana de partid,iar gornistii si tobosarii fac repetitie la Mamaia.Gabriel Oprea este un personaj biblic,este un fel de proroc.El anunta a doua inviere.Vineee...Wictor Ponta !