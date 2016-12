„UNPR a avut la Constanţa rezultate de bun simţ”

George Lipoveanu:

„UNPR a avut la Constanța rezultate de bun simț”

Președintele UNPR Constanța, George Lipoveanu, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că alegerile locale desfășurate în 10 iunie, precum și toată perioada de pregătire dinaintea acestora au reprezentat un test de maturitate pentru partid și pentru organizația de la Constanța. Lipoveanu spune că rezultatul obținut de UNPR este unul „de bun simț”, în condițiile în care organizația are filiale în doar 35 de localități din județ. Întrebat cum vede desfășurarea alegerilor la nivelul județului Constanța, președintele UNPR a declarat: „Acesta a fost primul examen de maturitate pentru partid și pentru organizația noastră. Cu această ocazie, am văzut cu cine mergem la drum, care sunt oamenii care pun osul la treabă, care sunt cei mai puțin interesați, care sunt oamenii cu adevărat loiali și care sunt cei care făceau jocurile celorlalte partide”. „Ne-am fi dorit două posturi în CJC” Menționăm că, după alegerile din 10 iunie, UNPR are 31 de consilieri în localitățile din județ, dintre care trei fac parte din consilii municipale. „Rezultatul este unul de bun simț, zic eu. Am reușit să obținem 31 de posturi de consilieri, dintre care trei municipali, șapte orășenești, iar restul în teritoriu. De asemenea, avem un primar, la Saraiu, care a obținut un procent foarte bun. Ne-am fi dorit și două posturi în Consiliul Județean Constanța, dar trebuie să ținem cont și de faptul că UNPR are organizații doar în 35 de localități. Probabil că, dacă aveam reprezentanți și filiale în tot județul, am fi obținut un scor mai bun. Oricum, noi considerăm că am dus o campanie corectă și civilizată. Ne-am văzut de acțiunile noastre și nu ne-am atacat adversarii”, spune Lipoveanu. Acesta a explicat faptul că una dintre prioritățile partidului pentru perioada imediat următoare este creșterea numărului de organizații din județ până în toamnă. De asemenea, Lipoveanu a menționat că prioritare la momentul actual sunt alegerile de la Mangalia, unde partidul speră să treacă pragul de 5% pentru a ocupa un post de consilier. „Momentan, suntem ocupați să strângem rândurile pentru Mangalia. Vom mobiliza întreaga echipă pentru a ne asigura că alegerile vor decurge normal de această dată. La scrutinul din 10 iunie, nu am reușit să scoatem un procent bun. Sperăm ca, de această dată, să trecem pragul și să obținem o funcție de consilier municipal”, spune Lipoveanu.