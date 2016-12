Universitatea Bucureşti: VICTOR PONTA A PLAGIAT / PONTA: E decizie "politică"

Universitatea București: VICTOR PONTA A PLAGIAT / PONTA: E decizie "politică"

Comisia de etică a Universității București a decis: premierul Victor Ponta a plagiat! O treime din teză ar fi fost copiată.Prof dr. Mircea Dumitru: Fac un apel la responsabilitate și decență față de toți actorii vieții publice de a nu utiliza acest punct de vedere în scopuri partizane, ca argument în disputele politice foarte aprinse care se produc în momentul de față în România.Marian Popescu, președintele comisiei de etică: Universitatea nu a dorit să prelungească nepermis de mult un punct de vedere în cazul lui Ponta. Comisia și Universitatea nu au niciun fel de satisfacție să vă anunțe ceea ce urmează să vă anunțe. Teza de doctorat a lui Ponta încalcă principiile eticii, integrității și bunei-conduite în activitatea de cercetare. Comisia de etică nu a făcut decât să examineze forma tezei de doctorat, ea nu s-a pronunțat legat de conținut. Plagiatul este o formă de copiere a textului. Nu se referă la lucrurile de conținut.Teza are 297 de pagini plus anexe. Elementele de plagiat au fost identificate mai ales în capitolele 1 si 3. Comisia dorește să exprime foarte clar: Trăim o perioadă complicată, e vorba de o teză din 2003 și pare că nu e corect să evaluezi acest lucru în 2012. Regulile de bună-conduită și normele etice în baza cărora comisia a evaluat teza există de dinainte de 2003, de aproape 230 de ani.Observați o preluare copiată identic dintr-un text al unui autor. Preluările sunt de mai multe ordine: unele se referă la comentarii rezumate la două cuvinte puse în dreptul unui text copiat. Alteori, sunt dislocate fragmente din cele trei lucrări.Vă atrag atenția asupra faptului că s-a copiat în succesiune. Există blocuri de 12-15 pagini copiate. A fost preluat enorm în anumite situații. Sunt pagini întregi traduse din limba engleză. A mai fost folosit mixaj. A fost o muncă de a asambla din părți distincte propriul text. Sunt și elemente de judecată care aparțin autorilor copiați.Oare în 2003 normele de redactare nu erau aceleași? Erau aceleași: normele de a cita corect, de a pune ghilimele, de a avea bibliografie. Nu este posibil să ai o teză de doctorat cu 40 de referințe și cu 16 note de subsol.Am dorit să dăm un semnal foarte clar comunității academice că ar trebui să ne gândim la lucrurile simple care țin de elementele morale simple. Parcursul de cercetător care e certificat de o teză de doctorat este unul foarte importante.Universitatea a anunțat faptul că va apela la experți. Chestiunea experților se referă la conținut. Noi am analizat forma. Cele două lucruri nu sunt legate unul de altul.Acesta este cel de-al doilea verdict de plagiat decis în cazul Ponta, după cel dat de Consiliul Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATCDCU), comisie desființată între timp de fostul ministru interimar al Educației Liviu Pop.Universitatea București a decis să analizeze teza de doctorat susținută în 2003 de premier. Rectorul Universității București poate decide anularea diplomei lui Ponta.