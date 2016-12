Ungureanu susţine că este important să se prevină fragmentarea dreptei

1

fragmentarea dreptei care nu exista

Nu se poate fragmenta ceva ce este deja fragmentat.Nimeni nu mai stie ce este si cine este de dreapta sau stanga. Partidele se nasc , dispar se transforma , se fac aliante,fuziuni,etc. Rosii devin galbeni galbenii rosii,se unesc,devin portocalii.In realitate sunt aceeasi oameni care-si schimba culoarea conform intereselor lor si a clientelei lor. Noi nu vom avea o elita politica pana cand nu vom avea destui oameni capabili integri , devotati cauzei,capabili sa-si sustina convingerile si sa se afirme in viata publica prin caracter.Partidele sunt infestate de indivizi oportunisti,demagogi si corupti care n-au culoare politica si care sunt gata sa treaca oricand de la un partid la altul.Dar mai grav este ca electoratul s-a pervertit si este vinovat ca a dat si da votul celor care nu-l merita.Ca sa fie convingator,dl MRU ar trebui sa vada cine s-a inscris in partidul sau si va constata ca majoritatea functiilor au ajuns pe mana celor care n-au reusit sa faca ceva deosebit in partidele din care au plecat.Nu aliantele de dreapta,nu consolidarea dreptei sau stangii vor rezolva problemele,ci schimbarea radicala a clasei politice care nu se va putea realiza decat prin forte tinere,politicieni tineri hotarati sa-i treaca " in rezerva" pe politicianistii ticalositi.