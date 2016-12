Ungureanu şi-a instruit echipa de la Constanţa pentru parlamentare

1

MRU,Culetu si Cojocaru

Astazi,mai mult ca oricand,avem nevoie de partide noi,de lideri competenti,integri,cu un prestigiu castigat prin talent si opera personala,cu reputatie recunoscuta,dar mai ales cu CARACTER.Sa-i acordam credit lui MRU si sa-l sprijinim.Nu putem insa ignora ca sansele de reusita in Constanta a PFC sunt limitate atata timp cat de la inceput a incaput pe mana unor oameni care in viata politica nu s-au afirmat cu nimic deosebit.Dl Culetu este un mic burghez pasnic,incapabil de lupta,preocupat mai mult de confortul personal.Daca are o functie,o duce cum poate,daca nu are functie intra in anonimat.Ce cauta in mult asteptata formatie politica noua,indivizi compromisi si incapabili,ca mercenarul Eugen Cojocaru,o nulitate crasa ? Ce suflu nou va aduce Florin Butnaru care nu va face decat ce-i va spune taticul sau Butnaru imbogatit peste noapte,si care in PNL alaturi de Hasotti,Dragomir si Culetu n-a facut decat sa traga sfori? Dl MRU ca avea o mare dezamagire in Constanta unde balcanismul este la el acasa.Cum au fost cooptati in conducere desi MRU declara ca nu sunt primiti in partid cei care au fost membrii in alte partide?Este semnificativ si de rau augur faptul ca la un asemenea eveniment n-au participat cei doi atleti ai democratiei Chiru si Chesoi,doi vulpoi naparliti care n-au nici o legatura cu intentiile si idealurile lui MRU.