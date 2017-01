Ungureanu ar putea anunţa un proiect politic nou

Ungureanu ar putea anunța un proiect politic nou

Premierul Ungureanu a declarat, la Realitatea TV, că proiectele sale politice "se construiesc în timp, pe seama unor premise" și că devine conștient de o anumită așteptare a electoratului matur."Simt această așteptare, ea se va structura într-un fel, dar ea mai are nevoie de un ingredient: succesul în administrare (...) Mai am nevoie de o lună", a subliniat Ungureanu.Șeful Guvernului a precizat că, la 100 de zile de la guvernare, își va îndeplini o promisiune, anume prezentarea în Parlament a rezultatelor primelor 100 de zile: "ce am găsit, ce am izbutit și ce nu am izbutit să fac și ce vreau să fac"."Proiectele mele politice se construiesc în timp pe seama unor premise. Devin conștient de așteptarea care există într-o masă foarte mare de electorat matur: profesii liberale, electorat educat urban, oameni aflați în plină vârstă activă. Oameni care sunt dezamăgiți. Eu am vocea lor și sunt comun în aspirații lor. Simt această așteptare, vine spre mine pe diferite canalele. Sunt în teritoriu, sunt în București, mă întâlnesc cu prietenii, primesc telefoane, am dialoguri, simt această așteptare. Ea se va structura într-un fel, dar mai are nevoie de un ingredient care este necesar și acesta este recunoașterea succesului în materie de administrare. Ori succesul în materie de administrare nu se instalează la două luni de la învestirea în funcție, mai are nevoie de cel puțin o lună și acesta este motivul pentru care doresc să merg în Parlament și sper ca distinșii membri ai corpului legislativ să accepte și să spun ce am reușit să fac. Atunci probabil apare turnesolul acestei acțiuni", a declarat la Realitatea TV, premierul Mihai Răzvan Ungureanu.