"Uneori, am impresia că românii cred mai mult în PNL decât unii dintre colegii noştri"

Ce credinta?!!!

Nu ai cum sa crezi intr-un partid,oricare ar fi el. Sunt multi care nu cred nici in Dumnezeu,cum sa crezi in ceva care este de fapt o adunatura de insi,unii chiar de tot rahatul? Nu ,tovarase Blaga, romanii nu cred in PNL,de fapt nici nu mai este PNL ci o corcitura dubioasa. Romanii,putini din ei poate au ceva sperante si cam atat,dar nu neaparat directionate catre un partid anume.