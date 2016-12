Unde-şi petrec Anul Nou politicienii constănţeni

Unde-și petrec Anul Nou politicienii constănțeni

Ştire online publicată Miercuri, 29 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă mulți dintre noi lasă pe ultima sută de metri alegerea locației pentru petrecerea nopții dintre ani sau decid pur și simplu să rămână acasă, politicienii constănțeni au deja planurile și bagajele făcute. Revelion la Amsterdam pentru Gigi Chiru Dintre toate persoanele contactate, cel mai departe se va deplasa directorul Inspectoratului Teritorial de Stat în Construcții Constanța, Gigi Chiru. Potrivit acestuia, în familia sa există o tradiția de a petrece Revelionul în afara țării pentru a vedea cum se sărbătorește acest eveniment în diferite culturi. „În fiecare an am mers în astfel de locații, spre exemplu la Moscova. Anul acesta mergem în Amsterdam și vom petrece Revelionul pe stradă, nu vom sta într-un restaurant. Vrem să vedem ce înțelege fiecare țară prin sărbătorirea Revelionului. În restaurant mergem de obicei de Crăciun”, ne-a povestit Chiru. Deputații, inseparabili chiar și de Revelion Deputatul Zanfir Iorguș va petrece Revelionul la Mangalia, alături de 140 de persoane, printre care și membrii organizației de pensionari a PDL. Iorguș s-a declarat încântat că a reușit să-și strângă toți apropiații laolaltă. „Voi face Revelionul cu colegii și apropiații din partid, va veni toată familia, inclusiv finii și nașii, facem cu toții”. Și deputații PNL din Constanța preferă să petreacă prima zi din 2011 în „familia” politică. Astfel, Gheorghe Dragomir declară că va petrece Revelionul undeva în Bulgaria împreună cu fratele său și câțiva prieteni din politică. „Anul acesta am ales o destinație mai apropiată de județul Constanța. Voi merge undeva în Bulgaria împre-ună cu familia și câțiva prieteni din sfera politică care îmi sunt apropiați și în viața privată. Nu mergem la munte pentru că nu suntem amatori de schi și alte spoturi de genul acesta și în plus drumul, dus-întors, ar însemna o corvoadă”, afirmă pentru „Cuget Liber“ Gheorghe Dragomir. Acasă, la Năvodari Cel mai modest în alegerea locației de Revelion a fost primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei. „Anul acesta voi petrece Revelionul acasă, adică fac Revelionul la Năvodari pentru că de câțiva ani, acasă înseamnă orașul Năvodari. Voi merge într-un restaurant împreună cu prietenii și o parte din familie. La ora 12 noaptea voi ieși pe stradă să dau mâna cu locuitorii și să îi felicit.” Alexandra BĂLAN