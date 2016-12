Unde puteţi semna pentru susţinerea candidaturii lui Klaus Iohannis

Unde puteți semna pentru susținerea candidaturii lui Klaus Iohannis

Alianța Creștin Liberală Constanța a demarat, oficial, campania de strângere de semnături pentru candidatura la alegerile prezidențiale a președintelui Partidului Național Liberal, Klaus Iohannis. Astfel, constănțenii care doresc să susțină candidatura lui Klaus Iohannis au ocazia acum să semneze pentru acesta la unul dintre corturile ACL amenajate în Constanța.La nivelul municipiului Constanța au fost instalate nouă corturi în vederea desfășurării activității de strângere de semnături, în următoarele locații: City Park Mall, Piața Brotăcei, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, Mall Cora Brătianu, Zona Far - B.dul 1 Mai, Complex Comercial „Unirii”, Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța și Autogară Sud Constanța - Str. Labirint.„Locuitorii Constanței ne-au solicitat un număr mai mare de locații în care să se strângă semnături pentru Klaus Iohannis. Am primit foarte multe telefoane și email-uri în acest sens. Este clar că oamenii nu mai au răbdare și vor un nou președinte pentru România. ACL este aici tocmai pentru a-și arăta activ susținerea pentru români și România”, a declarat președintele interimar al Organizației Municipale Constanța a Partidului Național Liberal, Robert Boroianu.La rândul său, liderul Organizației Municipale Constanța a PDL, Constantin Chirilă, a spus că acțiunea este în plină desfășurare și la democrat-liberali. „Acțiunea este în plină desfășurare și cu toții suntem implicați în procesul de strângere de semnături. Este o acțiune de o importanță deosebită, mai ales pentru promovarea candidaturii lui Klaus Iohannis. Va spun că, din experiența campaniilor trecute, am învățat că cea mai bună metodă de lucru este relația directă cu cetățeanul, iar această modalitate de desfășurare a unei campanii s-a dovedit, de fiecare dată, a fi una de succes”, a declarat democrat-liberalul Constantin Chirilă.Așadar, toți cei care vor să-l susțină pe candidatul ACL, Klaus Iohannis, la alegerile prezidențiale din toamna acestui an, pot merge la unul dintre corturile ACL în intervalele orare 10.00 - 13.00 și 17.00 - 20.00.