Unde îşi petrec vacanţele doamnele din CJC

Unde își petrec vacanțele doamnele din CJC

Unul dintre obiceiurile cele mai întâlnite la oamenii politici din România, fie ei deputați, senatori sau consilieri, este acela de a se plimba prin cât mai multe țări străine. Se pare totuși că acesta nu este un obicei comun și pentru doamnele aflate în funcția de consilier în cadrul CJC. Potrivit declarațiilor, ele nu prea mai au timp pentru a face vacanța, și dacă o fac, preferă să meargă undeva în apropiere, de preferat în stațiunile montane românești. Revelion la Bușteni Consilierul din partea Partidului Democrat Liberal, Maria Ivănescu declară că nu face parte din categoria „politicienilor care au timp să se plimbe”. De asemenea, pedelista afirmă faptul că de câțiva ani nu a mai mers în concedii în alte țări. Ultima vacanță și-a petrecut-o la Bușteni, mergând acolo pentru a sărbători noaptea de Revelion alături de familie. „Ultimul concediu, cel din perioada sărbătorilor de iarnă, l-am petrecut la Bușteni. Am mers împre-ună cu familia pentru a sărbători Revelionul, iar de Crăciun am stat acasă. De ieșit din țară nu se mai pune problema de ceva vreme. Nu fac parte din categoria consilierilor care au timp să se plimbe”, afirmă Ivănescu. Zece zile la Predeal De aceeași părere pare să fie și consilierul județean din partea PSD, Ioana Elena. Potrivit declarațiilor sale, ultima vacanță în străinătate a avut loc în 2005, în stațiunea Dubrovnik din Croația. Consilierul afirmă că cel mai recent concediu, cel de la sfârșitul lunii ianuarie, și l-a petrecut în stațiunea Predeal, alături de familia sa și de familiile prietenilor apropiați. „Am fost la sfârșitul lunii ianuarie la Predeal cu familia mea și cu mai multe familii. Asta s-a întâmplat în perioada 28 ianuarie – 6 februarie. În afara țării am fost ultima dată în 2005 la Dubrovnik în Croația”, a declarat consilierul PSD. Vacanță în Harghita Reducerile salariale din ultima vreme par să îi pună în dificultate și pe consilierii județeni din Constanța. După cum afirmă consilierul PNL, Doina Carp, „aceste modificări au afectat pe toată lumea”, iar vacanțele sunt primul lux la care se renunță din această cauză. Și ea, ca și celelalte femei din Consiliul Județean, a preferat ca ultima vacanță să o petreacă pe teritoriul României. Penelista a petrecut o săptămână din vara anului trecut în Harghita alături de fiica sa. În ceea ce privește ieșirile în afara țării, Carp afirmă că a reușit să plece doar în scopuri de lucru, deplasându-se de câteva ori la Bruxelles ca reprezentat al Grupului de lucru pentru Educația Adulților al Comisiei Europene.