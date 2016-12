Un senator vrea sa schimbe denumirea UNPR

1

CIOARA VOPSITA

Chiar si in conditiile politicianismului din Romania , UNPR nu este un partid ci o factiune , si asa va fi si in continuare , indiferent de cum se va numi in viitor . Daca I-a apucat subit dragostea de crestinism , dupa ce UNPR s-a facut frate cu toti dracii , nu intelegem de ce nu nu vrea sa fuzioneze de ex. cu PNTCD alta factiune de sorginte crestineasca . Oricum, schimbarea doar a parului nu schimba si moravurile .