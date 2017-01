Un primar, dar nu Iohannis, a fost desemnat să formeze un nou Guvern

Înainte de a anunța numele noului premier desemnat, președintele Traian Băsescu a avut o întâlnire cu reprezentanții partidelor parlamentare pentru a prezenta concluziile consultărilor de joi. El a declarat că s-au desprins mai multe opțiuni, cum ar fi menținerea poziției PSD-PNL-UDMR privind desemnarea lui Klaus Iohannis sau propunerea PD-L de a i se încredința mandatul de premier. Șeful statului a spus apoi că „au apărut nuanțe” pentru un guvern de uniune națională cu Iohannis premier sau un guvern de tehnocrați. De asemenea, președintele a menționat că grupul independenților este dispus să susțină orice premier care este competent. Traian Băsescu a spus, în final, că s-a desprins și o variantă invocată de unele partide, aceea de a amâna desemnarea unui premier până după alegerile prezidențiale, dar a refuzat categoric această opțiune. Președintele Traian Băsescu a mai menționat, după întâlnirea cu parti-dele politice, că i se pare „îngrijorător” că majoritatea PSD, PNL, UDMR optează pentru un Guvern de tehnicieni în această perioadă. „Cred că nu putem avea o astfel de abordare cu guverne de serviciu”, a spus Băsescu, precizând că această variantă este propusă doar până după alegerile prezidențiale. Negoiță vs. Iohannis Șeful statului a explicat, vineri, desemnarea lui Liviu Negoiță în funcția de premier, declarând că el răspunde exigențelor majorității, îndeplinind exigențele la care răspunde și Klaus Iohannis, dar fiind, în plus, și reprezentant al unui partid care își va asuma responsabilitatea guvernării. „Am hotărât să fac un pas în întâmpinarea majorității, dar condiționat de asumarea politică a guvernării. Nu putem sta la adăpostul criticilor, ascunzându-ne după un guvern de tehnicieni și spunând că ei sunt responsabili”, a spus Băsescu. El a adăugat că Negoiță a obținut 80% la alegerile locale, în Sectorul 3, care are 400.000 oameni, de trei ori mai mult decât Sibiul, „sector care arată cel puțin la fel de bine ca Sibiul”. Premierul desemnat Liviu Negoiță a declarat că misiunea sa clară este formarea unui guvern de uniune națională. Ulterior, el a completat, spunând că, în situația în care partidele nu vor accepta această formulă, va încerca să formeze un guvern majoritar, iar a treia variantă este un Cabinet alcătuit exclusiv din membri PD-L. Noi negocieri Negoiță a început vineri după-amiază, la Palatul Victoria, negocierile pentru formarea noului Guvern, la discuții participând delegațiile PD-L, ale minorităților naționale, altele decât cea maghiară și cea a independenților din Parlament. PSD și PNL, prin liderii lor, au anunțat că nu vor participa la discuții. Vicepreședintele PSD, Dan Nica, a spus, într-o conferință de presă, că social-democrații nu vor vota în Parlament pentru învestirea Cabinetului ce urmează să fie propus de Liviu Negoiță și a apreciat că acesta ar trebui să își depună mandatul. O poziție similară a avut și prim-vicepreședintele PNL, Ludovic Orban. „PNL va vota împotriva încropelii de Guvern a lui Negoiță”, a susținut Orban, adăugând că nu se pune nici o secundă problema ca vreun membru PNL să facă parte dintr-un guvern propus de Negoiță. După consultările de vineri, liderul grupului minorităților, Varujan Pambuccian, a declarat că Liviu Negoiță ca premier este o propunere foarte tentantă, dar că grupul minorităților are propria propunere, în persoana lui Klaus Iohannis. „Dacă nu ar fi existat propunerea cu Klaus Iohannis, nu am fi exclus sprijinul pentru premierul desemnat”, a spus Pambuccian. El a mai spus că nu este imposibil să se ajungă la un guvern de uniune națională, care are avantaje de stabilitate, chiar dacă partidele mari nu au participat la negocieri. Potrivit deputatului independent Gabriel Oprea, grupul parlamentarilor independenți va vota echipa guvernamentală ce urmează să fie creată de Liviu Negoiță doar dacă aceasta va fi compusă din miniștri competenți și profesioniști. Noul premier desemnat a afirmat că, duminică, la ora 16.00, va negocia cu cei care au răspuns apelului său, dar este deschis la discuții și cu PSD și PNL dacă se vor prezenta la negocieri. „Am discutat și cu cei de la UDMR care mi-au motivat absența lor de la discuții, urmând să ne întâlnim în cursul zilei de sâmbătă sau de duminică”, a anunțat Liviu Negoiță. „Liviu Negoiță nu dorește să facă un Guvern pentru orgoliul său (....). Am vrut o discuție sinceră cu toate partidele parlamentare. Luni, voi depune lista noului Cabinet la Parlament. Sigur, duminică o să discutăm și despre componența Guvernului”, a încheiat premierul desemnat.