Un pas şi-apoi... popas

Un pas și-apoi... popas

Domnule Iohannis, ca să faci lucrurile pas cu pas trebuie să fii cu picioarele pe pământ. Ceea ce, după primele luni de mandat, pot spune că nu sunteți. Sub nasul neamțului președinte, bandele de tâlhari din Senat și Camera Deputaților siluiesc justiția, măcelăresc legile și Constituția. Statul a încăput și mai abitir pe mâinile infractorilor cu cravată și carnet de partid, care nu mai găsesc în instituțiile democratice nici cel mai nesemnificativ obstacol. Nu le mai este frică de nimic și par mult mai relaxați decât înainte când de la Cotroceni erau mitraliați pentru cea mai mică greșeală. Cu un președinte mut, inert și incapabil de reacție, dezamăgirea populară vine ca o mănușă peste tupeul golănesc al găștilor politice, indiferent de haina doctrinară pe care o poartă. Ieri, a fost cazul lui Șova de la PSD. Altădată a fost Vosganian (PNL), Borbely (UDMR) și lista poate continua. Este clar că justiția și legea sunt facultative pentru aceste grupări organizate de infractori. Șova s-a ridicat mai presus doar prin consecvența cu care interlopii din Senatul României au pus la podea justiția pentru a proteja pupilul lui Ponta, vlăstarul social-democrației care s-a înrădăcinat atât de bine în toate afacerile ilegale cu bani publici, împreună cu mai marii PSD. Ceea ce îl face pe Șova erou nu este votul de marți din Senat, ci modul în care acest Lăstărică social-democrat a scăpat de gloanțele lui „dom Semaca”. Și în acest timp, her Klaus, cel care vede România pe calea cea dreaptă, nu e în stare decât de o postare de patru rânduri pe Facebook. Asta e reacția președintelui la unul dintre cele mai mari și grave abuzuri. O mare dezamăgire pentru toți cei care credeau că prin venirea sa la Cotroceni va garanta respectarea legii și a Constituției tocmai de către acești infractori politici. Prin prisma încrederii populare acordate, Iohannis era așteptat să nu mai tolereze astfel de derapaje și să facă ordine sub cupola Parlamentului. Începutul a fost promițător, dar președintele s-a oprit după primul pas. Ceilalți pași au fost făcuți mai degrabă înapoi, ca în perioada de glorie a lui Ponta.În acest timp, PNL, care călărește hulpav o încredere populară nemeritată, căpătată o dată cu alegerea președintelui Iohannis, își dovedește cu fiecare zi care trece neputința de a putea face ceva bun pentru România. Aceiași oameni hârjâiți, aceleași fețe penibile și discursuri inodore și insipide, care nu pot și nu vor să alinieze politica la alte standarde, diferite de cele ale PSD. Par a fi făcuți toți de aceeași mamă bolșevică, care le-a adus ursitoare cu daruri otrăvite: corupție, hoție și minciună. Se vând pe cinci arginți și nu vor să schimbe macazul actualului sistem, mai mult dintr-un instinct bolnav de conservare că mâine ar putea fi oricare dintre ei în locul lui Șova. De aceea PNL nu forțează lucrurile, nu rupe rândurile și nu protestează la ceea ce se întâmplă pe scena politică. Cu moțiuni impotente, făcute doar pentru statistică și impresia artistică, liberalii încearcă să ne mintă că vor să-l răstoarne pe Ponta. În realitatea, sunt o frăție care trebuie să trăiască și să prospere mai departe. Iohannis cu pașii lui, ei cu ai lor. Poate, o dată și-o dată, se vor întâlni.