"Un nou CET, o gigacalorie mai ieftină", în varianta liberalului Robert Boroianu

Candidat PNL

Iar nu avem candidat PNL in Constanta. Dupa ce ati facut blat cu PSD, pentru ca nu am vazut opozitie, acum candidat e domnul acesta? Nu am auzit de el. Nu exista oameni de valoare in Constanta, sau nu au loc sa se afirme? Nu a venit sa comenteze niciodata vreo decizie a primariei Constanta. Acum a prins glas, ne promite... Rusine! PSD=PNL, aceeasi mizerie!