„Un cvorum de 50% plus unu la referendumul de revizuire subliniază forţa juridică a Constituţiei”

„Un cvorum de 50% plus unu la referendumul de revizuire subliniază forța juridică a Constituției”

Președintele Traian Băsescu susține că la referendumul pentru revizuirea legii fundamentale este necesar un cvorum de adoptare de 50% plus unu tocmai pentru a sublinia forță juridică a Constituției, iar diminuarea pragului de participare la 30% va duce la o lipsă de legitimitate și va genera o situație de instabilitate constituțională.Președintele Traian Băsescu a trimis sâmbătă președintelui Curții Constituționale, Augustin Zegrean, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului. Șeful statului argumentează că posibilitatea modificării Constituției sau a demiterii președintelui României prin referendum cu cvorum de 30% "ar însemna o gravă nesocotire a voinței cetățenilor prin al căror vot majoritar a fost adoptată Constituția sau a fost ales președintele României".„În ceea ce privește referendumul organizat pentru definitivarea procedurii de revizuire a Constituției, păstrarea cvorumului de cel puțin jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente este cu atât mai justificată dacă avem în vedere că legea fundamentală a unui stat democrat are ca și trăsătură definitorie stabilitatea. Aceasta este o cerință imanentă a statului de drept", afirmă președintele Băsescu, citat de Agerpres.Potrivit șefului statului, în România procedura de revizuire a Constituției "se caracterizează prin aceea că puterea constituantă derivată este ținută să respecte voința Adunării Constituante, definitivată prin referendumul din 1991". Membrii Adunării Constituante au apreciat atunci că nu se impune un cvorum necesar la referendumul pentru aprobarea legii de revizuire a Constituției, ci era suficientă o construcție constituțională care să se bazeze pe principiile democratice.