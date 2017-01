Un credit de câteva milioane de euro pe 30 de ani ar salva investiţiile promise

Potrivit primarului Claudiu Tusac

Un credit de câteva milioane de euro pe 30 de ani ar salva investițiile promise

Primarul municipiului Mangalia, Mihai Claudiu Tusac, a declarat, ieri, că a pregătit un proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe 2010. Potrivit afirmațiilor edilului, acesta urmează să intre, de astăzi, în dezbaterea comisiilor de specialitate pentru ca aleșii locali să se întrunească săptămâna viitoare într-o ședință și să îl aprobe. Tusac a mai precizat că bugetul de anul acesta se ridică la 90.000.000 de lei, însă administrația locală nu va putea realiza investițiile propuse dacă nu contractează un credit de aproximativ 5-10 milioane de euro, pe 30 de ani. „Este nevoie de acest credit. Este singura noastră șansă de a realiza investițiile promise. Fără acest credit nu putem face nimic”, a explicat primarul. Apoi, Mihai Claudiu Tusac a mai precizat că sudul litoralului are garanția unui sprijin financiar din partea Ministerului Turismului pentru revalorificarea obiectivelor de aici, însă sprijinul este insuficient. „O să începem cu Olimp - Neptun și sperăm ca în fiecare an să refacem de la zero câte două stațiuni”, a completat Tusac. Nelipsit din lista sa de priorități este și proiectul de realizare a unui Western Park, care este, în viziunea sa, „singura șansă de a atrage centrul atenției asupra sudului litoralului”.