Ultima oră: Iorguş a câştigat Primăria Mangalia

Orasul putreziciunilor

Daca a iesit primar un deputat PDL-ist, IORGUS ZANFIR, cunoscut pentru matrapazlacurile lui de 12 ani cu averea orasului, inseamna ca sodomizarea a cuprins o parte din locuitori, cea care a venit in contact direct cu fostul edil, formand o adevarata gasca de interlopi nababi. "Unde esti tu, Tepes-Doamne, ca punand mana pe ei, Sa-i imparti in doua cete: in smintiti si in misei ... ?"