UDTTMR se pregăteşte de Congres. Sunt aşteptaţi 420 de delegaţi

Toti cei 420 de votanti au fost in decembrie cumparati cu o excursie gratuita la Sinaia, asa cum de 4 ani banii dati de statul roman tuturor tatarilor sunt deturnati in interesul personal al presedintelui penal si al familiei lui si folositi drept mita electorala pentru a cumpara voturi. 1.Fata lui este in acte consilierul deputatului Varol si ia lunar salariu de la statul roman. 2. Ersun, nasul fetei lui este subprefect si ia salariu de la statul roman si scum vrea sa-l puna deputat. 3. Firma presedintelui este singura firma de transport cu care lucreaza uniunea tatara. Mai exista si alte de transport puternice controlate de tatari. 4. Ginerele presedintelui este in CR, forul de conducere al uniunii, si face cele mai profitabile afaceri cu uniunea. 5. Mama, tatal, nasterea nepoatei presedintelui sunt serbate festiv in cadrul uniunii din fondurile statului roman. 6. Vicepresdintii uniunii au si ei dosare penale. Un vicepresedinte este proprietarul unui restaurant unde se fac toate petrecerile pe banii statului roman. 7. Sotia vicepresdinteluo nogai ia salariu din proiectele europene ale uniunii. 8. Cumnatul presedintelui este fost subprefect penal si el cu salariu de la statul roman si din proiectele europene ale uniunii. 9. Membrii cr care voteaza cum le cere presedintele penal promesc drept mita electorala excursii gratuite pentru ei si familiile lor. 10. Desi banii statului roman sunt pentru promovarea tatarismului ei se cheltuie pe excursii de recompensare a acolitilor presedintelui penal. 11. Si cate si mai cate.PANA CAND? Ginerele lui fost taximetrist a luat-o pe grasa de fiisa care a fost pe la toti . DICTATURA ? UDTTMR = METROPOLITAN ? Nu poti intra in curtea uniunii daca nu esti agreeat . PANA CAND ?