UDTTMR, reprezentată de preşedintele Gelil Eserghep la seminarul de la Târgu Mureş

Cum a ajuns Gelil presedinte,cand a candidat nu avea nicio functie in UDTTMR,conform Statului cererea de a putea candida trebuia respinsa dela inceput.Mai multe organe de control ale statului au facut controale si au gasit 1 munte de nereguli,s-au alcatuit dosare cu care Gelil a reusit sa fie"ales"la alegerile cu jandarmi si cu liste de alegatori,toti din vechea conducere ale Uniunii.Cine pune la dispozitia lui Gelil jandarm si dosare?Parchetul ar trebui sa se autosesizeze.Acuma Gelil peste tot,n-a permis sa avem consilieri locali,nici la primarie ,nici la judet.Ar fi permis daca era posibil sa fie tot el unicul candidat,aveam 5 locuri la judet?La paranoia lui ar fi fost tot el ptr. toate 5 locuri,la fel la primarie.Paranoia,banii si ordinele primite de a nu lasa competenta sa ocupe vreo functiein UDTTMR si avem atatia!!Va merge la toate reuniunile,intalnirile,simpozioanele de pretutineni.Turcia s-a prins in ce fel de ape se scalda,eu personal voi avea grija sa nu poata merge in America.