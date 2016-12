UDTR organizează Festivalul de Artă Culinară Turcească

Uniunea Democrată Turcă din România (UDTR) organizează, sâmbătă, înce-pând cu ora 11.00, la Medgidia, cea de a-VIII-a ediție a Festivalului de Artă Culinară Turcească. Festivalul este organizat de comisia de femei din cadrul UDTR și le reunește anual într-un concurs pe cele mai pricepute doamne în arta culinară turcească.Potrivit purtătorului de cuvânt al UDTR, Sorina Asan, concursul va cuprinde trei secțiuni: mâncare tradițională, patiserie și dulciuri. Ea a mai precizat că, în cadrul festivalului va avea loc un spectacol de dansuri tradiționale turcești susținute de ansamblurile UDTR din Constanța, Hârșova și Amzacea și se va desfășura o paradă a costumelor populare tra-diționale.„Arta culinară turcească își are originile în bucătăriile sultanilor și deține nenumărate secrete pe care turcoaicele din Dobrogea le transmit din generație în generație. Consider că bucătăria turcească, ridicată la rang de artă culinară dă un farmec aparte spațiului interetnic dobrogean. În acest an am ales ca locație Medgidia deoarece aici există o comunitate compactă de turci și constituie totodată un loc ideal pentru o astfel de manifestare”, a declarat președintele comisiei de femei din cadrul UDTR și coordonatorul proiectului, Amet Melec.La eveniment sunt așteptați să participe președintele UDTR, Osman Fedbi, secretarul general Ervin Ibraim, deputatul Iusein Ibram, reprezentanți ai administrației publice locale precum și consulul general al Republicii Turcia la Constanța, Ali Bozçalęskan. Acțiunea va avea loc la restaurantul „Tanța și Costel” din Medgidia.