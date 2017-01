UDTR a organizat o tabără de creaţie pentru copiii turci

UDTR a organizat o tabără de creație pentru copiii turci

Uniunea Democrată Turcă din România în parteneriat cu Departamentul pentru Relații Interetnice a organizat în perioada 4-10 iulie, la Predeal, Tabăra Culturală de Creație. Astfel, 40 de elevi care studiază limba turcă în școlile din județul Constanța au participat la ateliere de creație grafică și pictură ebru, dans modern, muzică tradițională turcească, dar și la concursuri de șah. Elevii au fost selectați în funcție de performanțele obținute la olimpiada de limba turcă și la concursul „Frumoasa mea limbă maternă” desfășurat în luna iunie la Constanța, fiind aleși copiii care au ocupat primele locuri la una din cele două competiții școlare. Programul taberei a mai cuprins drumeții și excursii la Castelul Bran și Peleș precum și la Cetatea Râșnov.„Este pentru prima dată când organizăm această tabără sub forma unor ateliere de creație. În acest an ne-am concentrat atenția asupra atelierului de grafică și pictură ebru, segment primit cu mare interes de cea mai mare parte a elevilor participanți. Am predat lecții de pictură ebru, artă tradițională turcească, cu o vechime considerabilă, care constă în desen pe apă cu ajutorul unor vopseluri speciale și transpunerea diferitelor forme rezultate pe hârtie”, a declarat președintele comisiei de cultură a UDTR Serin Turkoglu, coordonatorul proiectului.