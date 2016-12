Udrea: „Sunt convinsă că românii vor vota o femeie la Preşedinţie”

Udrea: „Sunt convinsă că românii vor vota o femeie la Președinție”

Liderul Partidului Mișcarea Populară, Elena Udrea, candidatul formațiunii la prezidențialele din noiembrie, a afirmat duminică seara, la Zilele municipiului Sebeș, că este convinsă că românii vor vota o femeie în această funcție.Întrebată dacă crede că românii sunt pregătiți să voteze o femeie pentru cea mai înaltă funcție din stat, Elena Udrea a răspuns afirmativ. 'Categoric, da. Am auzit de atâtea ori, în această seară, și femei și bărbați spunând că o femeie poate conduce, o femeie poate rezolva problemele acestei țări. Am auzit de la femei spunând 'Da, este vremea noastră, trebuie să votăm o femeie', încât sunt convinsă că românii vor vota o femeie în acest an', a declarat Udrea, citata de Agerpres.