Udrea se gândeşte la şefia PDL: „E greu să spun, trebuie văzut ce zic liderii din teritoriu”

1

mimosa pudica

Dupa cum se vede,PDL este hotarat sa se autodesfiinteze.Daca s-a ajuns chiar si numai la ideea ca dna Udrea sa preia conducerea PDL este clar ca acest partid trece printr-o criza profunda.Vrea sa ne convinga de faptul ca greselile PDL,n-au nici o legatura cu persoana sa si a altora,care acum fac pe desteptii,dar care la vremea respectiva n-au avut curajul si dorinta de a renunta la guvernare.Cauzele reale ale caderii PDL(ARD) sunt ignorate sau minimalizate.Nu masurile de austeritate i-au nemultumit pe romani,ci felul cum au fost gandite si aplicate.Daca s-ar fi prevazut reducerea veniturilor proportional cu functiile tuturor categoriilor incepand cu presedintia,guvernul,cu parlamentul si continuand cu toate institutiile,cetatenii ar fi inteles si acceptat.A lipsit actiunea de pregatire psihica si politica a cetatenilor,fapt grav care anuleaza pretentiile PDL de a fi fost un partid democrat.PDL n-a fost capabil sa simuleze o minima rezistenta in fata pretentiilor FMI,BM,UE si a altor majuscule.PDL devenea partid erou daca,nereusind nimic in acest sens,si-ar fi dat imediat demisia de la guvernare,lasand USL sa se compromita iremediabil.Dna Udrea face acum pe mimosa pudica,ignorand antipatia pe care a provocat-o romanilor prin felul in care s-a comportat in diverse imprejurari.De ce n-a plecat dansa mai devreme?Realitatea este ca Romania n-a avut si nu are oameni politici pe masura vremurilor.Ce s-ar fi ales de Romania daca in 1916 si 1940 destinele romanilor ar fi fost conduse de USL si PDL? Atata vreme cat partidele,politicienii,parlamentarii nu sunt capabili sa ne convinga de faptul ca detin functiile spre binele si interesul general,nimic nu se va schimba in tara noastra Si asa ceva nu se poate realiza decat printr-o schimbare radicala in ceea ce priveste selectia liderilor si schimbare,educarea politica a electoratului.Si mai este ceva.Revolutia reala si schimbarea mult dorita nu va putea incepe pana cand nu vor fi confiscate averile ilicite.Judecand dupa faptele de coruptie discutate,judecate si condamnate sau prescrise in ultimii 3-4 ani,ne putem face o idee despre ce s-a intamplat in perioada 1990-2008.