Udrea își face fundație! Iată cu ce scop

Elena Udrea a anunțat că vrea să-și facă o fundație care să lupte cu "abuzurile" sistemului."Voi înființa o fundație prin care să ofer sprijin celor abuzați de sistem. Fundația, ne gândeam, eu și foste colege cu care am stat în arest, exemple de abuzuri ale sistemului, să o numim Camera 2 P, unde am stat la arest", a declarat Udrea la B1TV,Anunțând că vrea să se implice în perioada următoare în viața publică, Udrea și-a pus cenușă în cap în legătură cu atitudinea sa înainte de a fi arestată. Deputata a declarat că a crezut că se poate face justiție cu implicarea justiției dar a greșit.„Ceea ce am considerat că era stat de drept era un plan de preluare a puterii din mâna celor care o dețin democratic, poate nemeritat, dar democratic, de reprezentanți ai forțelor serviciilor. Am participat la crearea unui sistem care este pe cale să preia puterea. Nu sunt o piesă importantă, dar am participat și eu. Am deternmiat situația în care ne aflăm astăzi. Am crezut că se poate face justiție cu implicarea serviciilor și am greșit. Sunt un om care vrea să își repare greșeala”, a declarat Udrea.