Udrea: Fotoliul de la Cotroceni i-a luat minţile lui Antonescu

Udrea: Fotoliul de la Cotroceni i-a luat mințile lui Antonescu

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

"Unele dintre expresiile, formulările pe care le-am auzit, dar și folosit, foarte des în ultimele două luni sunt: este incredibil, este uluitor, nu-mi vine să cred, este inexplicabil etc. Toate se referă la ceea ce se întâmplă de când cu plagiatul lui Ponta și suspendarea neconstituțională, abuzivă a Președintelui țării, într-o Românie, a șaptea țară ca mărime din Uniunea Europeană, țară cu pretenții de democrație și de stat de drept în ultimii 22 de ani", scrie Udrea.Elena Udrea menționează că începe să fie convinsă că "psihanaliza este cheia explicării acțiunilor USL, pe măsură ce ieșirile lui Antonescu sunt tot mai dese, iar intențiile lui devin vizibile"."Pentru a proba corectitudinea celor afirmate, vă rog să fiți atenți la următoarele aspecte: Antonescu a ținut morțiș să vină la Cotroceni, în locul Președintelui, în timp ce Văcăroiu, după suspendarea din 2007, a avut decența să nu se mute în «așternuturile» acestuia; încă din prima zi în care a călcat la Cotroceni, a ținut să aibă o conferință de presă, exact cu același set-up ca și Traian Băsescu; a provocat toate situațiile în care se poate implica un Președinte ales: a convocat inutil un CSAT, a dat afară consilieri prezidențiali, a angajat consilieri prezidențiali, a mers la Guvern, a chemat ambasadori străini la întâlnire, a rechemat în țară ambasadori ai României, s-a întalnit cu FMI, cu Banca Mondială etc", adaugă Udrea.Elena Udrea mai scrie că, în conformitate cu criticile pe care chiar el le-a adus de-a lungul timpului lui Traian Băsescu și cu propriile evaluări ale atribuțiilor Președintelui ales, Antonescu "a abuzat Constituția în așa fel încât ar trebui suspendat deja de o mie de ori".Udrea aduce ca argumente în acest sens următoarele: a participat la mitinguri electorale, s-a implicat direct în campania de demitere a Președintelui ales, a atacat personal opoziția politică, a atacat instituțiile statului care nu acționează așa cum își dorește el, i-a atacat pe liderii Uniunii Europene, a participat la ședința de birou permanent a PNL, discutând despre schimbarea procurorului șef al DNA, a decis demiterea miniștrilor care nu au mers până la capăt cu falsificarea listelor electorale, așa cum arată și stenogramele de astăzi."Mai mult, se prezintă pe sine ca fiind Președintele României și îi ceartă pe toți cei care își permit să îi conteste această calitate, jurnaliști, politicieni etc. Comportamentul său a devenit deja subiect de bancuri. Unul dintre acestea spune că nici nu mai iese din Palat, de teamă că nu mai poate intra a doua zi", continuă Udrea.Ea scrie că cel mai mult însă îi arată că este nevoie de psihanaliză ceva ce Antonescu a tot spus în declarațiile sale din ultimele zile."Referirile la Traian Băsescu, pe care îl numește un simplu cetățean, fără atribuții, fără competențele de a vorbi despre situația din România, despre minarea statului de drept, despre referendum, despre abuzurile USL etc. Uluitoare această abordare și, dacă nu este o autoironie subtilă, ceea ce personal nu cred, pare a fi dovada faptului că fotoliul de la Cotroceni, pe care și l-a dorit atât de mult și pe care acum l-a uzurpat, i-a luat mințile. Astfel, au ieșit la iveală frustrările mai vechi, dar și un complex puternic față de Traian Băsescu", susține Udrea.Elena Udrea precizează că spune că ar putea fi autoironie pentru că "Antonescu nu a fost ales niciodată nimic, nici măcar senator, el intrând în Parlament după ce a pierdut alegerile în colegiul unde a candidat". "Șef la Senat a ajuns în urma abuzurilor USL din «săptămâna neagră» a României, când, prin încălcarea Constituției și a cadrului legal, au decapitat statul. Apoi, în doar câteva zile, s-a mutat la Cotroceni și ne spune că el este Președintele țării, iar Traian Băsescu este un simplu cetățean!!!", adaugă Udrea."Ce ne facem, că senatorul Antonescu pare serios, nu autoironic?! Cred că, până va reuși să afle «cât este halatul?», cineva trebuie să îi explice, calm, cu blândețe, că Traian Băsescu este de fapt singurul Președinte ales al României astăzi, suspendat pentru încă vreo câteva zile și că, din păcate pentru domnul senator, din cauza a ceea ce a făcut în ultimele două luni, el nu va fi niciodată ales în locul lui Traian Basescu", încheie Elena Udrea.