Udrea crede că social-democratele ar trebui să protesteze faţă de cum tratează Mazăre femeile

1

corect!

Nazistu tzopaitor este un mirlan care insulta toate femeile prin pozitia sa si ideile sale. Numai ca PZD-istele sunt flatate de acest tip maculin! Ele nu-l vor condamna niciodata, orice ar face si spune. Chestia aia (comisia?) pentru discriminare trebuie sa intervina! Au luat femeile PZD atitutdine impotriva defilarii -in familie- in uniforma de general nazist cu zvastica la pafta? Pai.............ce mi-e Mazare, ce mi-e org. de femei a fostilor lideri comunisti deveniti patroni. (Caci asta e PSD.)P.S. In fapt, nici doamna Udrea nu prea a luat atitudine impotriva uniformnei aleia!!!!!!