UDMR vrea sprijinul Budapestei pentru obţinerea autonomiei

2

maghiarii

Intoxica toate sursele mass-media cu stiri false. Mint cu nerusinare, declarind ca sunt majoritari in foarte multe judete: Mures, Satu-Mare, Bihor, Salaj. MINCIUNI. Si trebuie sa sanctionam imediat aceste practici. Maghiarii sunt majoritari doar In Harghita si Covasna. In rest, sunt minoritari. Sub 30% din populatia judetelor revendicate. Iar planul lor, este foarte clar; acela de a reinvia Diktatul de la Viena! Fascisti pe fata! Romanii nu sunt impotriva autonomiei Har-Cov.! Dar sunt revoltati de supralicitarea continua pe care extremistii nationalisti maghiari o fac, cerind si zone in care n-au nici un drept! Asta demonstreaza ca extremistii nationalsiti maghiari nu doresc binele maghiarilor, ci realizarea viselor lor maladive, sau executa ordinele altor foste mari puteri, care doresc violente in zona!